“基因+保险”开启健康管理新模式

见习记者 杨晓东

迅猛发展的生命科技和数字科技正在不断发生“化学反应”，而基因测序、细胞治疗等科技成果正加速照进现实，这些种种使得科技化管理健康将成为可能。近日，众安保险正式发布其健康生态的全新布局——众安生命，致力于探索检测技术、基因技术、细胞技术等前沿技术在大众健康领域的应用。事实上，不仅是互联网保险公司，传统的保险公司也早就开始跨界生物基因技术，将健康管理前置，为客户提供一站式的健康保障服务。

现代社会的生活方式带给越来越多人亚健康的困扰。据统计，目前中国慢性病发病人数多达3亿。随着高血压、糖尿病等慢病发病率走高且呈现年轻化趋势，人们愈发意识到健康管理的重要性。麦肯锡2017年中国消费者调查显示，65%中国消费者追求更健康的生活方式。

“大数据时代的到来，健康科技加速进步，开始赋予每个人拥有更多健康管理的自主权。未来，每个人都可以成为自己身体的COO。”众安健康险事业部总经理、众安生命总经理刘海姣表示。据介绍，众安生命将积极运用大数据、人工智能等技术，探索基于健康目的的检测、基因、细胞技术在疾病预防、跟踪干预、健康改善方面的普惠应用。

与此同时，云计算、大数据、人工智能等数字技术与基因、细胞领域生命科技的深度结合，使得科技在未来的健康管理中拥有无限想象空间。相关报告指出，目前，以个性化健康服务为主体的健康管理产业，在我国尚处形成初期，但其巨大的增长空间及抗经济周期的特点，已吸引大量资本关注和跨界企业参与。

事实上，除了众安之外，众多保险公司均已经踏足健康管理领域，并大力运用前沿科技为客户提供健康服务。

业内人士介绍，常见的合作方式有：基因测序公司利用高新技术，提供基因检测服务，保险公司则提供用户平台。保险的保障加上基因检测项目，如果用户确诊，会提供一份高额的保障。同时，保险方为用户省去了基因检测中间环节费用，用户只需要一个相对低的价格就能同时获得一份权威的基因检测以及一份高额的保障。

根据媒体报道，目前已经有包括平安寿险、中国人寿集团、中国人保集团、太平人寿、富德生命人寿等保险机构与基因检测机构进行了接触，部分机构已达成了合作。