环球博览-美爱狗人士被狗舔后感染 通过截去四肢才保住一命

晨报记者 徐惠芬 综合报道

被自己的爱狗舔舔，竟然差点丢了性命？据英国《每日邮报》1日报道，美国一男子被自己的爱狗舔了以后，遭遇细菌感染，生命垂危，最后通过截去四肢才保住了一命。



被狗舔差点丢了性命

这场罕见的悲剧发生在美国威斯康辛州。上个月，48岁的格雷格感觉不适，觉得自己好像感冒了。

他发烧、呕吐、腹泻，后来，双腿和双臂又出现淤青和紫斑，于是格雷格马上去医院就诊。

经过血液测试后，急诊室的医生告诉他，他感染了一种名叫犬咬二氧化碳嗜纤维菌的细菌。这种细菌存活于猫狗的口腔中，一般不会让人致病，但在极为罕见的情况下，比如说本就患病或免疫力机制受损的人感染了这种细菌，就可能导致严重后果。

目前尚不清楚格雷格怎么就“中招”了。格雷格平时爱骑自行车，身体状况不错，但他的免疫系统显然对这一细菌感染有反应：血压下降，四肢血液循环也出现了问题。

格雷格入院不到一周，医生就截去了他的双腿，一直到膝盖处。三周后，医生又截去了他手掌的一半。本来，医生希望能保住他的手臂，但结果发现受损实在太厉害，于是又截到了前臂一半的位置。

此外，格雷格大半部分的鼻子也被割掉了，需要做整形手术。

“他对医生说，要切什么就切吧，只要我能活着。”格雷格的妻子朵恩接受媒体采访时称，格雷格一直很爱狗，从来都没事，现在却差点丢了性命，“这对他是个很大的打击。”

发生感染概率极小

美国国立卫生研究院称，在健康的猫或狗的唾液中，可以普遍发现犬咬二氧化碳嗜纤维菌这种细菌的存在。

2014年日本的一项研究显示，在69%的狗和54%的猫身上，都存在这种细菌病原体。通常来说，这种细菌只有通过猫狗咬伤或抓伤人才会传染，但舔舔甚至亲近，也可能把这种细菌传染给人。

一般来说，人若发生感染，一至八天内就会出现症状，通常是在第二天。出现的症状有所不同，有些像感冒，有些像得了脓毒病。

如果以抗生素治疗，通常可以得到有效治疗，但也可能造成严重后果，比如截肢、引发心脏病或引起肾衰竭。可以肯定的是，越早诊治，存活几率越大。数据显示，大约30%的感染者死亡。

不过，专家称，超过99%的养狗人士都不会遭遇格雷格这样的悲剧，被狗舔舔就导致生命垂危的概率是极小的。

以英国为例，自1990年至2016年的26年里，此类案例在整个英国才出现过大约13次，其中四分之一病人死亡。