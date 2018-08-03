美官员称伊朗即将启动大规模军演-美国媒体称伊朗想要借军演传递信号：伊方有能力封锁霍尔木兹海峡

郑昊宁（新华社专特稿）

美国官员1日向媒体披露，伊朗即将启动大规模海上军事演习，时间最早为今后两天。

美国有线电视新闻网解读，伊朗方面想要借军演传递信号，即伊方有能力封锁霍尔木兹海峡。

美军中央司令部发言人比尔·厄本当天在一场记者会上说，美方获悉伊朗在海湾、霍尔木兹海峡和阿曼湾的海上军事活动增多。他没有直接回答伊朗是否将启动海上军演等提问。

中央司令部管辖范围涵盖中东地区。

两名要求不公开姓名的美方官员1日告诉美国有线电视新闻网，伊朗伊斯兰革命卫队已集结大约100艘舰船，包括多艘可以快速移动的小型船只。空军和陆军多支部队同样将参演，包括海岸导弹防御部队。

按照他们的说法，军演启动时间最早为48小时内，具体时间不清楚。

美国有线电视新闻网报道，如果伊方启动军演，时间将早于往年类似军演，而且规模更大；同时，军演“时机不寻常”，处于伊斯兰革命卫队向美方喊话“调门逐渐升高”阶段。

截至8月1日，伊朗方面没有回应美方的说法。

伊斯兰革命卫队总司令穆罕默德·阿里·贾法里7月5日说，如果美国“封杀令”使伊朗无法出口原油，伊方将不惜封锁霍尔木兹海峡，“让其他地区国家也别想出口原油”。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼7月22日警告美国总统唐纳德·特朗普，如果美国与伊朗爆发战争，将是“所有战争之母”；特朗普在社交媒体回应：“永远不要再威胁美国，否则你将面临历史上前所未有的后果”。

伊朗先前多次在海湾军演并发出警告，若国家安全受威胁，将封锁霍尔木兹海峡。伊朗上一次封锁霍尔木兹海峡是在上世纪80年代与伊拉克的两伊战争期间。