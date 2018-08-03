科技品牌联合亮相2018China Joy

严可

以“新科技新娱乐新价值”为主题的2018年第十六届China Joy于8月3日-8月6 日在上海新国际博览中心举行。汇集了上千款游戏以及数字娱乐和智能硬件产品。

荣耀Note10定义AI大屏

AI大屏旗舰荣耀Note10，继荣耀Note8之后（12项升级），在GPU Turbo&CPU Turbo（Tur-bo键）、THE NINE 液冷散热等多项创新技术加持下，重新定义大屏性能怪兽。荣耀Note10采用了一块6.95英寸的18.5：9比例AMOLED屏幕，在全面屏设计及配以圆润流光玻璃材质下，单手可握； 麒麟970人工智能芯片、E-MUI8.2系统的软硬双AI组合，为用户提供更加智慧化的革新体验，带来稳定高帧率的大屏游戏竞技体验。基于目前该技术已完成6款热门重载游戏的优先适配（王者荣耀、QQ飞车、穿越火线、刺激战场、全军出击、荒野行动）。

飞利浦秀携手Razer雷蛇为中国家庭娱乐带来沉浸体验

个性化智能照明系统飞利浦秀与全球玩家生活方式潮流品牌雷蛇Razer在中国开展正式合作，为中国家庭娱乐带来沉浸式体验，提升游戏感受。双方除了在照明系统与互动娱乐周边软硬件方面的产品对接与软件调试外，还将共同参与国内主要照明、娱乐、科技及家居展会，联动展会现场体验与线上内容营销，推动整体家庭娱乐解决方案在中国的发展。

当飞利浦秀个性化智能照明系统与笔记本电脑、键盘、鼠标和鼠标垫等Razer Chroma幻彩设备相连接后，Razer Chroma 幻彩设备中炫酷的灯光效果将通过飞利浦秀照明产品投射到整个空间。从角色选择和激烈的对战到夺取胜利，飞利浦秀与雷蛇将合力为玩家呈现超乎所见的照明体验，将游戏沉浸感提升到前所未有的水平。

创维掀起AI彩电技术革命

创维用三款重磅OLED电视新品，以及历年来强大的OLED 电视阵容自信宣言袒露实力。发布的三大技术——变色龙AI独立画质芯片、三维全景声以及全时AI 也是掀起了一场彩电技术革命，用技术创新为消费者提供品质科技产品。

画质方面，创维继续引领下一代电视革命，自主知识产权的画质芯片——变色龙 AI 独立画质芯片，在蜂鸟AI芯片的基础上提升了对画质的处理，采用AI技术对图形进行搜索、识别和重构，还原极具临场感的高品质影像，可谓是又一次的画质革命。

在音质方面，创维采用了CSO（Crystal Sound OLED）技术以OLED面板作为震动单元，实现屏幕发声，声画同步解决二维空间的位置定位，同时搭载DoblyATMOS soundbar实现环绕三维空间立体声，实现真正意义上三维全景声，实现音画同步、音画同位、音画合一，堪称颠覆性的声音革命。