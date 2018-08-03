操盘工作室-企业韭菜

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

上海莱士是国内血液制品龙头企业，具有非常强的整合能力，公司持续复制自身的“内生性增长加外延式并购”的快速发展模式，曾经以稳定、优质业绩回报而让机构投资者流连忘返，在过去大盘熊市时，也有不少机构买入该股进行抱团取暖。

但日前，被誉为“炒股高手”的上海莱士发布2018年半年度财报，亏损额居然接近14亿元，同晚证券事务代表辞职一事一同发布。

在上海莱士的半年度快报中，引起业界关注的一个“亮点”是，其报告期内证券投资产生的公允价值变动损益和投资收益合计-13.78亿元。也就是说，上海莱士在上半年“炒股”亏了接近14亿元。而这直接导致今年半年度归属于上市公司股东的净利润产生亏损8.55亿元，较上年同期相比减少220.64%。

“作为目前中国最大的血液制品生产企业之一，上海莱士曾因炒股收获颇丰，其市值更在2015年时达到1200亿元的峰值而一度被称为‘A股药王’。然而眼下，上海莱士却以‘筹划重大资产重组’为由长期停牌。看来不仅仅只有小散能做韭菜，上市公司弄不好，也会被市场割韭菜。”高智说。这已经是上海莱士第二次以“炒股亏损”为理由向下修正业绩。今年3月底，其披露2018年一季度业绩预告，称炒股亏损导致一季度净利润预计亏损6.53亿–7.20亿元。

“相比炒股亏损，外界对这家血制品巨头的主业更为担忧。其主业为生产和销售血液制品。随着‘两票制’政策的落地，国内众多血液制品上市公司的销售体系都受到较大影响，包括上海莱士在内的巨头亦未能幸免。前几年血液制品的巨头们纷纷抢建浆站，血浆供给一下子放量，然而市场需求并未有效拉动。所以在炒股亏损的背后，上海莱士经营举步维艰才是事实真相。”郁教授道。主业赚不到钱，就想到二级市场碰碰运气，然而投资收益依然是水中月镜中花，疲软的大A股谁进来套谁的尿性，让再牛逼的操作也没辙。

今日行情预测：整理

仓位：70%