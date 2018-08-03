大挫阴线引来“多杀多”

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市低开低走，沪指再度跌破2800点，创业板指跌逾2%逼近1500点，创3年半新低，盘面上无一板块翻红，连大基建板块也出现集体杀跌，强势股成都路桥直线跌停。午后沪市继续杀跌，最低跌至2726点，此刻抢反弹力量进场推高股指，最后沪市以2768点收盘，下跌2%，创业板则下挫2.06%。

尽管昨天《人民日报》给出的数据令人欣慰，一季度，A股非金融上市公司实现营业收入7.9万亿元，同比增长13.8%； 实现归母净利润0.5万亿元，同比增长25.0%；民营非金融上市公司投资回暖，投资增速从2017年的30.9%提升到今年一季度的45.0%，创2016年以来的新高。上市公司的业绩表明，在供给侧结构性改革和强化金融监管的作用下，实体经济高质量发展的势头正在加强。从市盈率看，当前A 股市场已处于较低水平。7月19日，上证指数的市盈率为13倍，但市场依然处于迷茫之中，说明现在投资者缺乏的是信心，管理层有责任用实质性救市举措来鼓励大家。昨天的这根大挫阴线，一度有了多杀多的恐慌。

技术上，大盘虽然探低回升，但短期均线全都失守，什么时候能走出像样的反弹行情，取决于近日是不是能顺利拿下5日和10日均线。