为何不提前告知？运气不好或另有猫腻？-特价机票预订总不成功 重新查看票价却涨不少

晨报记者 胡迎 实习生 杨静

近日，不少网友在网上反映自己在OTA平台（线上旅行社）反复订机票不成功，他们在选择航空公司优惠折扣价后，进行支付时却被系统告知“订单提交不成功，麻烦您返回查询”，之后重新查看票价却涨了不少。此事受到不少网友的吐槽，这样的情况究竟是技术问题还是另藏猫腻？

昨天，记者尝试在某OTA平台上购买8月6日至8月9日上海至首尔的往返机票时，就经历了“从已售完，请重新搜索预订，到涨价后最终又恢复先前较低价格”的局面，着实让人有些看不懂。

机票价摇摆不定受吐槽

之前，先后有网友在网络上晒出自己遇到的经历。深圳的孔先生在某出行APP上订票19天，反复尝试提交订单近百次，均未成功，眼看着机票从7300元涨到11000元，国庆准备欧洲旅游的他感到很无奈。同样宁波的胡女士也遇到了类似的情况，她准备预订前往悉尼的机票，在首次查看时显示的是1752元，但在提交订单时发现除燃油费和保险费之外多出了540元，于是再次重新查询时却被变成了4000元的订单，胡女士有些摸不着头脑。

昨日，记者在微博上看到有几十名网友晒出自己的“遭遇”，吐槽对象基本涵盖了国内知名机票订票平台，他们的情况有的和上述网友如出一辙，也有的更为“奇葩”，比如航班的折扣机票在相同时间不同手机上显示不一样，票价总是在瞬间“移动”，首次查看和付款时，和再次查询时，短短的几分钟出现几种票价。

查询突然“失踪”或上涨

昨天下午，记者尝试在某OTA平台上购买8月6日至8月9日上海至首尔的往返机票。根据即时显示，中转航班的最低价2049元，但记者点击“预订”按钮后，页面却显示：“对不起，您预订的航班已经售完，请重新搜索预订。”随即，记者又返回点击了该航班的订票按钮，原本显示的2000元左右在生成订单时却涨到了3017元，返回再次点击了该航班的上述机票后，价格又恢复先前较低价格，并可以正常购买了。

随后，记者还搜索了前往曼谷的特价机票，有的点进去仍然显示“对不起，您预订的航班已经售完，请重新搜索预订。”不过，和国际航班不同的是，在预订国内航班时，并未出现机票“失踪”或上涨的现象。

为此，记者联系该平台客服，客服解释称：“机票价格随时都在变动，对系统提示已售完的情况可能是该航空公司该（折扣）价格的机票已经售完，其它票价或许仍有余票。”不过，该客服对生成订单时的大幅涨价的情况并未给予正面回应。

是套路还是技术问题？

“（低价票售完）这种现象常见于国际机票，”北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋告诉记者，OTA平台上显示的机票价格，是从GDS（全球分销系统）查询并同步过来的。

“而国内的GDS与航空公司沟通较顺畅、随查随报。但国外的GDS链接的全球航空公司数量高达数百家，旅客看到低价票往往不是即时信息，一些航班的相关舱位其实已经售完，所以当你点击预订后，就会出现‘对不起，您预订的航班已经售完，请重新搜索预订’的提示。”杨彦锋指出，“其实，价格频繁波动，而即时信息又无法实时更新，一直是国际机票所面临的技术难题。”

另外，旅客还质疑，为什么自己心仪的机票为何会突然上涨？对此，杨彦锋解释说，这和各大航空公司的“算法”有关，“以前，机票价格的调节全凭淡季旺季的经验。但现在，随着信息化程度越来越高，各大航空公司都会对机票进行收益管理，即在一段时间内，既要把票卖出去，又要尽可能卖出高价。所以，如今有很多航空公司采用的机票策略是通过电脑‘算法’产生，可以每时每刻调节价格。旅客对某个航段的关注度越高，搜索频次越高，机票价格上调的可能性就越大。”

[法律人士]

即便存在机票信息延迟

平台也应提前说明、告知

虽然特价机票总被他人“捷足先登”，确实是因为被各种客观因素所左右。但也有旅客吐槽：“为什么在我支付前不对这些特价机票进行相关说明，只有在我预订成功后，在待付款才催我‘航班价格频繁变动，请尽快支付’，这算不算（用特价机票）诱导消费？”

对此，有法律人士指出，按照《消费者权益保护法》的规定：消费者有权根据商品或者服务的不同情况，要求经营者提供商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成分、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务，或者服务的内容、规格、费用等有关情况。

“那么就算存在机票信息延迟滞后等情况，OTA平台也应将例如数据信息的更新时间点或频次、可能会出现售完或涨跌等情况提前进行相应的说明和告知，以保障消费者的交易知情权。”该人士说道。