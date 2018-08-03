《外卖骑手疑因不带垃圾下楼被差评》后续-外卖哥差评申诉失败 网友留言“换位思考”

■有网友“感动”后把所有外卖订单都给了五星

■饿了么称“不认可差评需举证”，骑手小田拟起诉

晨报首席记者 叶松丽 实习生 李雨函

7月26日，晨报A8版刊登《外卖骑手疑因不带垃圾下楼被差评》一文，报道饿了么送餐骑手小田，可能是因为没有给客户带垃圾而被差评的故事。文章见报后，在新闻晨报微信公众号以及新闻客户端“周到上海”上引发热议。有网友说，以前对送餐小哥的服务泰然处之，没想到他们哪怕是泼了一点汤都战战兢兢，唯恐被差评。从今往后，每份快递，我们都给外卖小哥一个5星好评，让最辛苦的他们过得稍好一点。

然而，昨天上午，小田告诉记者，他向饿了么发起的申诉被退了回来。饿了么维持用户给的差评，需要小田自己举证证明“服务态度好”。小田说，这几乎办不到的事，他没有行为记录仪，对方也没有，如何举证？“我要起诉他们！”小田无奈地说。

网友：

都不容易，应换位思考

文章见报后，网友在各平台上对小田的遭遇展开了热议，有些留言非常温暖。

网友狐大大说：看了这篇文章后，从不怎么评价外卖的我，默默把手机里所有的外卖订单给了五星。

网友Lydia说：每次外卖小哥送餐，不管是送晚了还是汤撒了，我都很感谢地说声辛苦了。谁都不容易。还帮你带垃圾，没这义务好吗？这种人外卖公司应该把他拉黑，今后不接他的单。

网友藻藻卷毛说：要不要等你吃完把外卖盒带走，还帮你把屋子打扫干净？

网友长春三叶说：以后花个外卖的钱能搬家。

网友乐呵说：外卖小哥给你送吃的，帮你扔垃圾，手没洗，又给下一单送吃食。后面这些人的吃食还怎么吃？恶心不恶心？换位思考一下吧！

饿了么：

谁申诉谁举证是行业规则

虽然在这件事上，网友们在一边倒的支持小田和所有快递小哥，但是昨天上午，小田给记者发来截屏：“二审驳回，申诉不通过”。也就是说，他向饿了么平台申诉被拒绝了。

随后，饿了么官方向晨报记者证实：“我们已与用户取得沟通，根据用户反映，给差评的原因不是骑手没有帮忙倒垃圾，而是态度恶劣。对此服务场景，饿了么的配送服务规范中已对服务态度做了明确规定：骑手可以拒绝用户的要求，但应保持态度友好。饿了么鼓励我们的小哥为消费者提供力所能及的额外服务，消费者的满意是我们一切工作的出发点。”

晨报记者：态度恶劣是个感受，目前饿了么并没有给出实证支持。

饿了么：骑手如果不认可他态度差，他可以举证，我们的判定必须要考虑到双方。

晨报记者：骑手没有类似警察的执法记录仪一样的取证设备，他们怎么举证？对一个感受的举证，如何做到具体感受？也请你们告诉一下。

饿了么：我们对于申诉的判定，是谁提出，谁举证。即骑手不认可这一单差评，需要他来举证，这也是行业内的通用规则。

小田表示，接下来，他将着手准备起诉。

[记者手记]

完善评价机制保护行业自尊

顾客与外卖小哥的冲突已经不是个案，而是很多地方存在的共性问题。不少服务行业为了提高客户的用户体验，会主动提出附加的服务功能。或者是有些员工为了提高业绩，主动承担一些可以增加客户粘性和好感度的活动。这种行为助长了某些“上帝”的懒惰和戾气。从而使得外卖小哥在职责范围之外如果不提供这些附加服务就要被处罚。

这个时代，我们不缺言语正义，缺的是事若关己时，如何做到身体力行。

比如心怀尊重，包括顾客对外卖小哥以及这个职业的尊重，以及平台是否对自己员工有足够的尊重。

比如保持理性，送垃圾是否是外卖小哥的义务？是否因为自己的错误习惯而伤害了他们。

“凡是人，皆须爱，天同覆，地同载。”道理我们都懂，但是却总疏于在自己的言行举止中表达类似的博爱与善良。

想要解决这个问题，不妨从以下方面入手。除了顾客当个真正有修养的上帝外，相关服务行业也应该完善评价机制，保护服务行业从业人员的自尊，保护整个行业的自尊。