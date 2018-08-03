台风影响-集中降水时段到今天中午

记者 徐妍斐

晨报讯 今年第12号台风“云雀”在“走”过种种奇葩路径后，今天终于将登陆上海。今天，“云雀”会对本市产生明显的风雨影响，请市民注意防范，做好出行安排。

昨天中午，上海中心气象台将台风蓝色预警信号更新为台风黄色预警信号，而浦东新区、奉贤区、金山区、崇明区更是将台风蓝色预警信号已经更新为台风橙色预警信号。上海沿海严阵以待。

中央气象台消息，预计“云雀”将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，强度维持或略有增强，最大可能于今天早晨到上午在上海沿海登陆（8-9级，20-23米/秒，热带风暴级），登陆以后继续向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。

受“云雀”环流影响，昨夜到今天白天本市将出现明显风雨天气。昨天半夜起，本市风力趋于增大，陆地最大阵风7-8级，长江口区和沿江沿海地区阵风9～10级，洋山港区和上海市沿海海面阵风10-11级。雨水方面，主要集中降水时段出现在昨天半夜到今天中午，雨量分布不均，局部地区有50-90毫米暴雨，小时最大雨强30-50毫米。

双休日和下周，上海主要受副热带高压控制，将再度出现晴热高温少雨的天气。由于本市处在副热带高压偏南位置，多受海上偏东气流影响，预计极端最高气温在38℃左右，届时大家要注意做好防暑降温。