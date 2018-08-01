妙笔生花，演绎上海戏剧文化新维度-编剧李莉：用传统戏曲讲述现当代故事

7月6日，在宝山区大场镇的一处排练厅里，3D戏剧《创世神话漫游记》的演员们，正在一遍遍彩排、走位。编剧李莉在一旁认真观看，偶尔也会走上前去，与这部戏的导演徐俊交流、讨论。

这是李莉从业三十多年来，首次尝试参与多媒体戏剧的创作。谈起初衷，李莉说，“上海的舞台机关布景在上世纪三四十年代曾经引起轰动，并成为海派舞台艺术的重要标志之一。现在，上海作为全国的高科技集散地和重镇，从一个戏曲编剧的角度，想看看3D高科技与戏曲的融合度有多高，这种融合会不会帮助我们吸引更多的年轻观众？”作为这部戏的艺术总监和剧本指导，李莉与年轻编剧们将剧本前前后后打磨了六稿，紧张的排练期之后，这部剧将于8月初在宝山首演。

作为国家一级编剧，李莉编写的作品在上海戏曲界是公认的金字招牌和票房保证：越剧连台本戏《甄嬛》创作至今连演70多场，几乎场场爆满；《燃灯者》取材于上海优秀法官邹碧华的先进事迹，李莉带着年轻编剧们勇敢挑战越剧当代题材，同样好评如潮；还有新编历史京剧《成败萧何》、现代沪剧《挑山女人》，把包括文华大奖、曹禺剧本奖在内的几乎所有全国文艺类奖项都收入囊中。

进函授班

敲开戏曲编剧的大门

1971年入伍，1983年转业，也许很多人都想不到，如今妙笔生花的戏曲编剧李莉，曾经在海军福建基地服役十多年。是怎样的契机，让她卸下戎装，拾起笔杆子开始文艺创作的呢？

戏曲的遗传因子，其实早已经被父母悄悄种下了。李莉的父母都是戏迷，父亲喜欢京剧，母亲钟爱越剧。在她的印象中，那时候的黑白电视机只有两个频道，母亲总盯着家里那台老式电视机找越剧看。李莉当时还跟母亲开玩笑：“以后我写个越剧给你看”，母亲说：“你要能写越剧，那我做梦也要笑醒啦。”

1983年从部队转业回到上海，李莉觉得很茫然，不知道自己该做什么、能做什么。“找到你这艘船上最高的那一张帆，然后立即起航，不要再犹豫了。”一名海军战友的话点醒了她。既然喜欢越剧，又有热爱戏曲的遗传因子，为什么不写一部越剧试试呢？

虽然喜欢戏曲，但是想要入门却很难。当时李莉每天踩着自行车，跑遍上海大大小小的剧场，看能看到的所有戏曲，她心里特别希望能有个地方读书，系统地学习戏曲创作。巧的是，李莉当时转业回上海的单位，就在上海戏剧学院斜对面的弄堂里。“有一天看到戏剧学院门口拉出了长长的横幅——编剧函授班招生，报名费30元，我就赶快去报名了。”一年时间，积累了厚厚的一沓资料，还有老师批改的作业，李莉还获得了函授班的优秀学员奖，奖金30元正好抵消了学费。她说：“这30元对我是很珍贵的，一直藏到现在都舍不得用”。

这之后，李莉把在编剧函授班创作的获奖作品，投稿到上海越剧院，虽然没有采用，但是上海越剧院觉得她的剧本基础不错，当时的创作室主任薛允璜就给李莉出了一道命题作文：45天的时间，根据《文汇报》的一篇报道，改写一部戏。这篇报道讲述了一个发生在农村里，把女孩错当男孩养了20多年的故事。

经过45天的埋头苦干，于是有了李莉独立编写、走上舞台的第一部越剧——《观音送子图》。

淡泊心境

守住创作的这份孤独

从写出第一个剧本至今，李莉一共创作了大大小小70多部戏，涉猎剧种众多，包括越剧、京剧、沪剧、淮剧、滇剧、白剧、楚剧、桂剧、苏剧、上党梆子、儿童剧等。

2016年起，李莉卸任上海越剧院院长一职，到上海戏曲艺术中心担任艺委会主任，将更多精力投入到创作中，仅仅两年多时间就写了近10部大戏，多次获得省市类奖项，有两部作品还入选了国家舞台艺术十大精品创作项目。她这样描述自己的工作状态：“从接到一个剧本任务，到完成第一稿写作，一般需要3个月时间。因为习惯晚上写作，基本上每天都会写到凌晨四五点。通常一年下来会写三四部作品，还穿插其他剧本的修改工作，经常忙得晕头转向。”

对于创作，李莉一直有自己的坚守，“要有一颗淡泊心，更要耐得住寂寞。”她说：“当你选定一个题材，就要坐下来，躲进小楼成一统，开始思考、查阅资料和下生活。我们的现实生活很广泛很热闹，如不自律就很容易使自己和自己的作品流于浮泛，所以在创作期间，我一定会要求自己守住这一份孤独。”

探索突破

现当代戏创作任重道远

李莉在担任上海越剧院院长和副院长的10年时间里，对于越剧现当代戏的创作一直很谨慎。她认为，“当代戏对越剧来说是一个坎，观众的认可度始终不高。一定要找到合适的题材。既要对越剧题材有所开拓，同时又能受到方方面面尤其是观众的关注和认可，这样才可能使越剧当代戏稳步前行。”

当代越剧《燃灯者》无疑是一次成功的尝试。要用越剧去呈现法官邹碧华和他的英雄事迹，毋庸置疑，创作难度不会小。李莉坦言，创作《燃灯者》的过程中，准备工作是比较痛苦的。“最苦恼的是恶补法律常识，邹碧华做的是法院的审理工作、法官的管理工作和法治的改革工作，我们对于这些法律专业知识就是门外汉。但是在整个戏里面，如果对于他的工作性质不熟悉，或者人物说出来的话不是一个法官应该说的话，那就很可笑，在这方面我们下了很大的功夫去恶补。”

2015年12月10日，在邹碧华逝世一周年之际，当代越剧《燃灯者》成功首演，再现了邹碧华的司法理想，感动了无数上海观众。

除了越剧，李莉创作的沪剧现代戏《挑山女人》也饱受赞誉，被誉为“直面人生、直通人情、直抵人心的好作品”，更是三次进京、两次登上国家大剧院，获得十多个奖项，让一个几乎边缘化的剧团——上海宝山沪剧艺术传承中心重焕生机。

不过李莉坦言，“越剧现当代戏的市场更有挑战，如果说一部现当代戏能够做到70分的话，它的市场怎么也走不过60分的古装戏。观众会觉得看越剧就要看古代戏，看水袖、看服饰、看漂亮的小生花旦、看妙曼的戏曲程式化表演； 看现当代戏的话，干嘛不去看话剧、电影或者电视？所以对越剧来讲，现当代戏的创作还有很远的路要走。”

连台本戏

越剧流派的艺术盛宴

众所周知，上海越剧院的古装戏蜚声国内外，《梁山伯与祝英台》、《西厢记》、《红楼梦》 都是代表剧目。而在李莉带领下创作的连台本戏《甄嬛》，让已淡出舞台的连台本戏重回观众视野，2015年曾驻场天蟾逸夫舞台连演20场，在上海乃至全国演艺界引起了不小的轰动。

为了改编这部戏，李莉花了四天四夜补看电视剧《甄嬛传》，如何把150万字的小说和76个小时的电视剧搬上越剧舞台，浓缩成5个小时的演出？如何做到既忠实于原著，保留最精华的人物和情节，又发挥越剧擅长抒情的特点，体现鲜明的剧种特色？

经过多次研究探讨，在人物上，越剧《甄嬛》将“皇后”、“华妃”两个角色合二为一，人物性格更加鲜明，矛盾和冲突也更集中； 在情节上，把温太医和眉庄设置成一对青梅竹马的恋人，突出生死不渝的爱情；在故事背景上，遵循原著小说的历史架空，既融合了汉唐的华丽大气，又充分发挥越剧的委婉清丽。

不仅如此，在连台本戏《甄嬛》中，越剧的众多流派也得到了全面的展示：旦角的王派、傅派、袁派、金派、吕派，小生的徐派、范派、陆派等……成功的改编，让越剧迷们借由《甄嬛》，享受了一场越剧流派的华丽盛宴。

发展传承

剧目和人才都要过硬

说到越剧的历史和传承，自然和上海这座城市紧密相连。100多年前，越剧作为一个小戏班来到上海，扎根上海，后繁荣于全国，成为国内仅次于京剧的第二大剧种。可以说，在上海的文化视野中，越剧是海派文化一个非常重要的艺术标志。

在上海，活跃着不少越剧的忠实观众。李莉说，许多中老年观众是资深的越剧戏迷，他们有自己钟情的明星演员和流派唱腔。近些年，年轻的戏迷也在增加，新入门的观众除了被越剧的唱腔和明星效应吸引以外，更在乎故事是不是好看，表演节奏是不是紧凑，剧本传递出来的信息量是不是足够丰富。

作为上海文化的重要组成部分，谈到越剧的发展，李莉满是热情和期待：“就上海的地方戏曲来讲，能够走出去、走得远，我觉得首推越剧。因为越剧不仅在上海，包括香港、台湾在内的全国各地，乃至新加坡等东南亚国家都非常受欢迎，拥有很深厚的观众基础。上海的地方戏应该两条腿走路，沪剧擅长现代戏，越剧擅长古典戏，各有亮点、相辅相成，应该能够走出一条比较宽广的辉煌道路。”

对于越剧的传承，李莉既有期盼，又有危机感。“这些年来，由于政府对文化事业的重视，从越剧演员的培养来讲，成效显著；但是现在比较大的危机感来源于一、二度创作，比如编剧、导演、剧种唱腔设计等，都面临着老化或者青黄不接的现状。而且，这些人才的培养与演员的培养不太一样，周期可能更长。”李莉坦言，越剧要走出去、走得远、走得好，我们的剧目、人才都要过硬，要突出越剧特有的审美体验，拿出有文化影响力的作品，打造属于上海自己的文化艺术品牌。



采写：陆志蕊

摄影：首席记者 杨眉

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