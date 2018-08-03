外滩公厕改造两个半月未完工 黄浦公园草丛成了“方便”之地-黄浦区绿化和市容管理局：大改造耗时长，9月底前外滩沿线公厕全部改造完

晨报见习记者 荣思嘉



“最近外滩黄浦公园里经常有人在草丛里大小便，有老有少，有男有女。”炎炎夏日，外滩黄浦公园的草丛为何成了“方便”之地？对于这本不该发生的不文明之举，急需者抱怨称：都是因为外滩找不到公厕！原来，外滩黄浦公园至陈毅广场近500米的人流密集区间，原本有两座公厕，可这两座公厕改造了两个半月还未能完工，当下6个临时厕位远不能满足急需。对此，黄浦区绿化和市容管理局表示，装修两个半月属正常工期，目前公厕已在加班改造，将增加临时厕所。



市民投诉：

公园草丛成“临时公厕”

“这两个多月来，我在店里总看到有人跑到草丛里去，一蹲就是五六分钟才出来，最近天气热，公园里的味道特别臭。”在黄浦公园一家餐厅工作的余先生介绍，黄浦公园里的421号公厕改造了一个多月还未完工，而距离最近的351号公厕更为严重——装修了快两个半月了，也还没完工。临时设置的移动公厕每天都是“大排长龙”，距离最近的商场和公厕，也要步行15分钟左右。而余先生工作的餐厅每天也有很多游客前来“借”厕所，可餐厅只有一间厕所，实在难以“供应”。

“公园变公厕似乎也是不得已而为之，随地大小便的人也是没办法，但外滩毕竟是上海的名片，问题总要想办法解决。”余先生说道。

不少市民也表示了不解，外滩每日的客流量达数万甚至数十万，为什么要同时改造相邻的两个公厕？为什么工期如此之长，两个多月都还未完工？又为什么偏偏要选暑假客流高峰期改造？

环卫工人：

临时厕所不能满足需求

除了游客和周边的商户，负责黄浦公园的环卫工人也因为公厕装修弄得苦不堪言。

“以前有厕所，公园环境还可以，现在变得好脏，一塌糊涂。”环卫工人抱怨道，“就算我看到随处大小便的人了，他回我说憋不住了，还反问我没有厕所怎么办嘛！”

环卫工人告诉记者，自从厕所改造以来，公园的草丛里、走道上每天都会出现大小便，临时厕所排队的人很多，很多人表示“憋不住了”，最近的厕所在汉口路，大家嫌远不愿意去，就在公园随处“方便”了，即使自己每天提水来冲洗，也赶不上“污染”的速度。

“衣服和毛巾都脏得被我扔掉了，一不注意就“中招”，鞋子也臭烘烘的，脏得很！”环卫工人说。

“平时这里味道特别重，闻到就算了，主要还经常看到提裤子的，太‘辣眼睛’了。”正在一旁休息的餐厅员工一脸嫌弃地说：“主要还是因为厕所在修，临时厕所又不够，以前都没有这种问题的。”

据了解，421号公厕原来有15个厕位，351号公厕有30个厕位，如此大的供应量，仍时常出现排队现象，如今临时厕所仅有6个厕位，更是远不能满足游客的需求。



记者走访：

临时厕所排队长环境差

7月31日下午，记者首先来到了位于黄浦公园内的421号公厕，这间公厕正在改造，公厕的玻璃门上贴着“临时厕所前行100米”的标识，5名工人正在进行施工。

看到记者上前，施工工人第一反应便是指向门上的标识。“要找厕所去前面，这里在装修。”一名工人这样说道，每天来问厕所的不多的，大家会看门上写的标识。

对于厕所装修时间长的问题，工人告诉记者，原来的公厕堵塞严重，现在要把管道重新做，“大概还要20天才能完工，现在已经开始铺瓷砖做装饰了”。

421号公厕正对着一片草丛，低矮的灌木交错丛生，一般人走到中间蹲下从外面基本看不见，这里就是环卫工人和附近商家吐槽的“公共厕所”。记者站在旁边，由于刚下过雨，只能隐约闻到些异味，但穿过草丛确能见到不少“炸弹”。

距离421号公厕100米左右，是一排临时公用厕所，共6间，男士小便间2间，男女共用厕所4间，在50米开外就能闻到厕所传出的异味。下午2点半，十几个人正在大太阳下排起长队，不少人一边排队一边用手捂住口鼻，遮挡异味。“这算好的了，有时排队能排到更远的地方。”一旁的环卫工人告诉记者。记者也在临时厕所边看到了写着“前方等候约20人，估时约10分钟”的“友情提示标识”。此外，在记者采访的近半小时内，未看到有保洁人员前来整理。

“临时厕所设在这里倒是挺方便的，就是不太雅观，有的男同志小便都不关门的，看着挺不舒服的。”一位来自海南的游客告诉记者。

再往前100米左右是原来的351号公厕，也在施工，施工区域被木板围住，看不到具体作业情况。在木板上悬挂着施工铭牌，显示的施工日期是：2018年5月8日至2018年8月10日。“工程量大，夏天耽误工期很正常，我们每天也施工到晚上10点。”施工工人说道。

除了施工铭牌，351号公厕处并没有标识提示附近的厕所在哪个位置。记者在351号公厕驻足了半个小时，就有近50位游客“奔”着这里来如厕，而附近肯德基工作人员也称，自公厕改造以来，每天有近400人向他们询问哪里有厕所。“这个厕所的改造速度好像跟不上我们现在的中国速度吧！”一位正在寻找厕所的游客打趣地调侃道。

目前，距离351号公厕最近的厕所是汉口路正对着的225号公厕，大约有280米的距离，步行需要5分钟左右，而从421号公厕走过来则需要15分钟。记者看到，225号公厕目前仍可正常使用，厕所门前也没有出现“大排长龙”的景象。

最新进展

增加了临时厕所，但仍需排长队

昨日，记者再次来到外滩，人流量相较之前更多了。421号公厕、351号公厕和195号公厕仍处于施工状态，每一处公厕上都设有指向临时厕所的标识。

原先面向北京路和中山东一路路口的临时厕所旁又新增添了一组六个厕位的临时厕所，但“大排长龙”的现象并没有好转，女厕所前队伍多达20人。

“临时厕所还是太少了，排队太长了。希望能够早点改造好。”一位正在排队的游客告诉记者。

不过，临时厕所的异味问题得到了很大的解决，记者观察到，负责保洁的工人会定时用拖把对厕所进行清理，厕所一旁也点上了蚊香除味驱虫，同时保洁人员会对插队、不关门的不文明现象进行引导。

[施工方]

施工项目多

耗费时间长

记者根据施工铭牌上的信息，联系了施工方“上海舜发建筑安装工程有限公司”的项目经理李经理，李经理表示，平常装修厕所的工期一般在45天左右，这次的改造比较深入，所以耗费的时间比较长。“原来的设备使用时间长了，都老化了，有的线路都没用了，这次空调、管道都换了新的，否则不会需要这么长时间的。”

对于为何要两个公厕同时动工的原因，李经理告诉记者，如果按顺序动工，项目很难如期完成。“如果一个接一个来，后面的项目就来不及了，只能说加设一个移动厕所，临时性地解决一下这个问题。”

谈话中，李经理反复强调，施工单位已在加班加点赶工了，公厕很快就能恢复使用。“没有厕所的问题我们也理解，但我们也是想一次性把问题全都解决好！”

[有关部门]

属于正常工期

已在加班改造

黄浦区绿化和市容管理局金副局长介绍，老外滩地区一共是有5个公厕，除421号和351号公厕外，195号公厕也正在改造。

金副局长介绍，根据要求，外滩沿线的公共厕所全部要整修，9月底前要全部完成，“如果一个一个做肯定完不了工，此次主要是对厕所的通风除臭进行改造，除安装新风系统，也会对整体风格做大改造”。

对于移动厕所供不应求的问题，金副局长表示：“设置移动厕所对水电场地都有一定的要求，后期准备再加一组六个厕位。”

对于公厕装修的工期问题，金副局长表示，两个半月属于正常工期，目前公厕已在加班改造。“很多工序不能同时展开，都是有先后的，我们已经天天在那里催了”。

金副局长还称，繁琐的协调和程序工作也是导致工期偏长的因素，“需要协调的部门非常多，包括外滩的原设计单位、外滩办等等，各个部门协调需要花很多时间”。

金副局长称，351号公厕大约在8月7日可以正常使用，421号和195号公厕需到8月15日正常使用，待351号公厕开始使用后，159号公厕和505号公厕也会开始施工。