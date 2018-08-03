支付宝助力码商动作频出，码商真是个新蓝海吗？

文/马傅

除了支付、贷款、理财、保险等金融服务外，连店面海报支付宝也在尝试为码商解决。码商是指线下通过一个二维码做生意的小微商家，支付宝内部调研的结果显示：码商们对于店面海报最苦恼的是设计不好看和文案不好玩，还要承担一笔费用。

近日，支付宝推出了一项服务，以小程序为载体，专门解决码商店铺海报等物料制作问题。码商们在支付宝内搜索“创意海报”小程序，选择所在行业的模版，在线直接替换店名、文案、餐名、价格、优惠信息、背景图片等，还可以选择自己喜欢的字体。完成制作后，会生成一张专属海报，可直接让支付宝完成制作并寄送，一般从审核到送达商家手中需要5-10个工作日。

一张海报的制作费和邮费总计在11.5-13.9元之间，如果自行下载打印，则无需支付费用。据了解，海报模版覆盖了线下全行业包括餐饮美食、日用百货、生鲜配料、服饰箱包、家电数码、生活服务这几大类。

据悉，为了让码商拥有更专业的包装，支付宝在iconfont平台上发起了为小微商家设计的物料设计大赛，20天时间在公司内外召集到725名设计师，创作出1000多份作品，经过审核评比筛选出近500份作品。最终在支付宝内以小程序的方式呈现，使用起来简单便捷。

一直以来，支付宝专注于服务小微商家，频频为码商推出新服务。2017年6月开始，网商银行联合支付宝收钱码推出“多收多贷”服务，探索将网商银行创新的“310”贷款模式带到对线下小摊小贩的服务中。一年来，累计为超过300万“码商”提供过贷款，笔均贷款1万以内，平均资金使用时长为50天，不良率低于1%。

去年11月，多收多保是蚂蚁保险联合保险公司，面向码商群体推出的免费门诊保险。截至今年6月底，全国已经有超过2500万的码商，在支付宝上领取了多收多保获得免费门诊报销金，平均每天超过1万人在看病后得到报销。

今年5月，支付宝推出“码商”成长计划，更加聚焦码商的成长和创业保障。

通过多收多贷、多收多赊、多赊多得服务，以及小微商家课堂、品牌升级让码商更好地成长。多收多保、“你敢收，我敢赔”计划则立足于降低码商的生活和经营风险，解决后顾之忧。

数据显示，目前国内市场主体达到1.0024亿户，其中个体工商户占比近七成。随着国家的重视和政策支持，互联网、大数据技术的发展，银行也在为“码商”金融服务提供新思路，走向网络化、自助化。

码商通过二维码获取数字金融服务，也带来一个广阔的B端服务市场，码商很可能是下一个蓝海。据普华永道预计，未来五年，B 端生态型服务企业估值将达到20万亿。