水上消防实战化打造灭火救援尖兵

晨报记者 倪 冬

今年以来，水上消防着眼水域灭火救援难题，主动适应“作战辖区增大、作战职能凸显、作战环境复杂”的新形势，进一步构建完善黄浦江水域灭火救援作战体系，全力打造灭火救援尖兵。

智能化打造水岸联动体系

水上消防主动与海事、水上救捞、水上公安等单位建立联勤联动机制和统一的通讯网络，明确各方作战力量的位置、功能及参战模式，探索运用“船舶动态”专用频道,全面形成大型水域灭火和应急救援行动智能化指挥作战体系。

同时，充分依托海事局“智慧海事”平台，逐一录入危险货物船舶基础信息数据，建立“船舶动态监管”信息共享机制，逐步实现执勤消防船艇在“航行识别”与“数字化预案”上的匹配联动，确保指挥平台第一时间发现火灾隐患、第一时间锁定目标、第一时间启动预案。

此外，水上消防还将辖区大型造船厂、危化品码头及人员密集型场所10支企业消防队、42个微型消防站全部纳入整体作战力量编程，强化人员与装备配备，常态化开展战备抽查和岗位练兵，定期与沿岸陆地消防力量、水域救援船只共享水域航道动态，提升协同配合能力。

创建多警联勤作战模式

水上消防以消防船艇为载体，以黄浦江航道图为参照，采取航行标识、身份核对、实地考察等方法，逐船逐码头制定作战信息卡，建立涵盖辖区125个船舶和码头的信息数据库，绘制电子版作战指挥图、作战态势图，做到“水域内一场、一厂、一船、一码头、一流域对应一预案”。

紧贴自然和航运规律，借鉴黄浦江潮汐表，通过定点错时的方法，全面测量重点水域水位情况，掌握核心流域全时段的船舶流量情况，实践模拟出各种情况下消防船抵达作战位置的速度时间和停靠方式。同时，组建调研小组深入沿岸厂区码头，熟悉工程作业高峰期和风险点，真正做到知己知彼、高效应对。

针对各类处置对象的特点，水上消防还创建了单兵水面救援、小组登陆增援、单船独立作战、多船协同作战等4类实战性作战编程和演练方案。

练就灭火救援基本功

针对历年国内外船舶火灾和水域救援案例，大力开展船舶专业理论学习，对照自身实际情况进行战力分析和战术研讨，组织官兵进厂学、上船学、下舱学；完善制定符合水域灭火救援特点的练兵方案，区分航海、机电、消防等岗位，组织开展“离靠码头”、“抛起锚”、“遥控水炮”等航海专业操作，“备勤备航”、“负载转移”、“并车发电”等机电专业操作，以及“甲板快速出水操”、“向陆地供水操”、“水域救援疏散操”等专业应用性科目训练。

为提升体能，支队还专门聘请了4名专业综合体能训练师，每周固定1个半天来队辅导，帮助官兵提升爆发力、耐力、协调性、肺活量等综合素质。

在3000米跑、单杠卷腹上等常规科目基础上，结合水上作战环境特点，大力开展“1000米耐力游”、“100米冲刺游”、“20米潜水游”等应用性体能科目训练，同步参照水域救生员标准开展测试考核。