助力中小企业跨国发展 全球中小企业联盟构建互联互通平台

在日前举行的2018国际商会合作与品牌发展高峰论坛上，全球中小企业联盟全球主席、德国前总统武尔夫宣布全球中小企业联盟启动“全球商会合作网”（商合网）建设，计划未来5年把世界各国 100 多万个商会、协会连接在一起，打造全球商协会的互联互通平台。

商合网包括全球商协会的大数据平台、商协会领导人的全球社交平台、企业全球化发展的跨国对接平台、各国政府招商引资的海外资源对接平台以及各国产能的全球转移平台，旨在让全球商协会的优质资源嫁接中国企业。

全球中小企业联盟的前身是美中国际合作交流促进会，1999年在美国成立，2017年9月在上海正式设立代表处。联盟倡导全球贸易与投资便利化，在美国新泽西、中国上海、德国汉堡、法国巴黎、韩国首尔、印度孟买、阿根廷布宜诺斯艾利斯等地设有办公室。

联盟积极推动南南合作和南北合作，先后组织实施了《中美千家中小企业合作伙伴计划》、《中欧千家中小企业合作伙伴计划》、《中非千家中小企业合作伙伴计划》；在世界各国举办了中小企业跨国对接会69场，参会的各国中小企业4万多家，签订经贸合同1800多项，金额突破200多亿美元，并促成中美合作伙伴城市51对，已成为推动中小企业双边及多边国际合作的领军机构。同时推动国际产能合作，组织中国企业抱团到境外自贸区、经济特区投资。