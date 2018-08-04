新赛制 新观感-世界斯诺克上海大师赛“华丽转身”

晨报记者 沈坤彧

9月的上海斯诺克盛宴，已成为球迷的一种习惯。8月3日，2018世界斯诺克上海大师赛暨全国业余斯诺克大师赛新闻发布会在上海富豪环球东亚酒店举行，这意味着新一年的上海大师赛又将重磅来袭。所不同的是，今年的赛事将采用新的赛制、新的模式，带给万千球迷全新的观感，力求达到新的高度。上海大师赛“华丽转身”也让参赛选手兴奋不已，当今球坛最具人气的球员罗尼·奥沙利文也来到了发布会现场，与球迷互动，为上海大师赛的启动造势。作为上海大师赛“前哨战”的全国业余斯诺克大师赛也于当天正式启动。

2018世界斯诺克·上海大师赛定于9月10日—16日在沪举行。新赛制、新模式、新理念，2018上海大师赛“新”字当头。这项已经走过11年历史的赛事，今年将不再是排名赛，而是以奖金更加丰厚的邀请赛形式亮相。24名选手将参加该项赛事，于金秋9月上演巅峰对决，他们分别由世界排名前16的选手，以及世界排名最高的4名中国选手（若在前16排名中则名额顺延），2名来自中国台球协会推荐和2名全国业余大师赛选手组成。今年的赛事奖金也十分丰厚，总奖金高达72.5万英镑，且逐年增长。

目前，世界斯诺克上海大师赛门票已经正式开售，登陆久事赛事官方票务网站久票网（www.jusstickets.com）可在线购买赛事门票，或致电021-962123咨询购票。金秋九月，让我们一起走进上海富豪环球东亚酒店，共享这场斯诺克的盛宴。球迷朋友也可关注赛事官方微信、微博平台“斯诺克上海大师赛”，或者登陆赛事官方网站：http://www.snooker-shanghai.com，了解更多信息。