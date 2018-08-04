连续征战客场，队内又出现伤病-吴金贵：有困难，但会全力以赴

晨报记者 甘 慧

（长春8月3日电）

结束与山东鲁能的比赛后，申花转战来到了长春。4日傍晚18点，申花将在客场对阵长春亚泰。亚泰刚刚拿下了与大连一方的关键保级战，而连续作战的申花出现了一些伤病情况，所以这场比赛并不好打，球队也会根据队员的状态以及赛程情况，对阵容进行相应轮换。

济南的客场，申花一共带去了27名队员，一线队中仅有伤停的瓜林、入选U23亚运会的徐友刚、丛震以及随U19国青队参加潍坊杯的徐皓阳没有随队到济南。球队从济南前往长春的时候，临时归队的蒋圣龙从济南返回潍坊，并参加了2日U19国青队与纽卡斯尔喷气机U19队的比赛。比赛中，身体条件非常出色的蒋圣龙头球破门，帮助U19国青队锁定胜局。这样，随球队来到长春的队员一共是26人。

不过来到长春后，队伍又出现了一些新的伤病情况。3日傍晚适应场地的时候，在训练不久后，李运秋慢步走到场边，球队的队医马上围上来，与李运秋进行交流。据悉，李运秋感觉腿部不适，保险起见，暂停了训练，接受队医的诊断与治疗。此外，小将刘若钒出现了感冒的症状，尽管坚持参加了赛前适应场地的训练，但这势必会影响到他的身体状态。

此外，申花此番还遭遇了长春少见的高温。3日，长春的最高气温达到了36摄氏度。从上海到济南再到长春，申花一路都是碰到高温天，这对于队伍体能上的消耗也是非常大的。不过，主教练吴金贵表示全队一定会全力以赴，“一周双赛对我们来说是个考验，上一场在济南输球了，今天来到长春，长春上一场取得了胜利，所以对我们来说有点困难。尽管是下半赛季的第一场比赛，在明天的比赛中我们会全力以赴打好比赛，争取奉献一场精彩的比赛。”随吴金贵参加赛前新闻发布会的曹赟定，也希望能凭借申花精神从长春带走分数，“连续两个客场，且是一周双赛，在那么热的天气下，大家都一样疲劳，希望用我们自己的申花精神从这里带走三分。”

赛前新闻发布会上，吴金贵也确认将会对阵容进行一定的轮换，“一周双赛比较困难，我们会打出自己的精神，让状态最好的球员出现在球场上，明天的比赛可能会进行一些人员上的调整轮换。”