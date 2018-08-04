2018ChinaJoy火爆开展　台风天难挡玩家热情　首日观众逾9万人次-在游戏里，体验中国传统文化

晨报记者 徐 颖 实习生 陈君燕

一年一度的游戏嘉年华——中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）昨天正式开幕了!尽管遭遇台风“云雀”来袭，展馆外风雨交加，但从入口处好几百米的队伍来看，游戏迷们的热情丝毫没有受到坏天气的影响。早上8点，上海新国际博览中心里，排队检票的E1馆刚刚开放，馆内就已经人头攒动，再一次见证了ChinaJoy的火爆人气。作为全球数字娱乐领域非常具有影响力的盛会，今年的ChinaJoy以“新科技、新娱乐、新价值”为主题,紧密结合产业热点，ChinaJoy不仅是玩家的年度狂欢，更是各大游戏厂商和玩家零距离交流的重要舞台。场馆内最受欢迎的还是电竞表演舞台，优秀国风游戏也吸引着玩家浓厚的兴趣。截止闭馆时统计，开幕首展迎来94928参观人次。

热门游戏试玩区排起长龙

每年ChinaJoy 的热门游戏试玩区都是最先开始排起长龙的。排队过程中玩家们一边与身旁的朋友交流游戏新动态，一边关注着场外屏幕上转播的游戏实况，就连队伍外也有许多人驻足观望。在暴雪展区，一位身着水手服的女生告诉记者，她最爱的游戏是《守望先锋》，虽然去年暑假才真正成为暴雪迷，但游戏对她来说不只是闲时的消遣，通过游戏扩大了自己的社交圈，感受到了娱乐之外的快乐。

而另一边的主舞台上，两位美国暴雪公司的开发人员刚一宣布《魔兽世界》 新游戏8月14日即将上线时，不等主持人翻译，台下的暴雪迷们就已经欢呼鼓掌，纷纷拿起手机拍下屏幕上的上线公告。

国风游戏占尽风光

国风游戏在今年的ChinaJoy 上占尽风光。随着游戏市场的不断发展，对于用户来说，游戏价值也在不断变迁的社会诉求中产生着变化。在追求更高质量游戏的路上，如何树立具有中国特色的文化符号，正在成为业界共同努力的方向。国产游戏正逐渐摆脱只追求好玩的阶段，而承担起应负的文化责任。

网易带来了《绘真·妙笔千山》这款青绿山水国风手游，还原了《千里江山图》的美术风格，寄予了网易游戏对传统文化的温情与敬意。完美世界新手游基本以国风武侠题材为主，展台现场的《新笑傲江湖》和《神雕侠侣2》都有coser 来扮演游戏中的角色，要求合影拍摄的玩家也络绎不绝。

腾讯的新游戏《寻仙》单从宣传语“纯正中国味，指尖寻奇缘”就能看出它的中国味故事内核。

刚好迎来五周年庆典的腾讯移动游戏，推出了多款新品手游，探索游戏更多可能。其中不仅有名叫折扇和榫接卯和的民间艺术游戏，更有发扬中华之词之美的“子曰诗云”和传统文化类功能游戏《代号：1420》等新游戏。

腾讯互动娱乐星曜游戏产品部发行制作人徐玉辉表示，整个腾讯在功能游戏的开发上投入了非常大的精力，致力于打造这一块整体的生态结构。他表示，潜在的游戏用户人群非常大。“不是每个人都可以飞到北京看一下故宫，敦煌的莫高窟也是随着时间而褪色的历史文化，要去看，不是所有的用户的都能达成这样的愿望，但可以通过高科技的智能技术的演绎方式去了解我们中国的传统文化。”

通过对精品的打造、文化符号的塑造，用孩子们喜欢的故事和形象，对青少年的成长也有很大帮助，游戏也可以带来更多积极、向上的精神力量。

多领域跨界游戏魅力尽显

在展会上，记者发现,游戏早已不是一种单纯的娱乐形式，而是一种饱含自我实现意义的艺术载体。游戏和文化不断融合，游戏+魅力尽显，代表一个新游戏时代的开始。

网易游戏今年ChinaJoy的主题为“玩心造梦”，玩家因为游戏而聚集，因为游戏去创造，而游戏也因为玩家而精彩，因为玩家而升华。“玩红计划”面向所有热爱游戏的玩家发出了招募通知，鼓励大家参与文化共创，玩出更广阔的天空。

教育方面，网易游戏做出了新尝试。今年网易引入了一款教育类功能游戏《极客战记》，也就是美国CodeCombat。游戏玩法就是要求用户通过编程来完成游戏关卡。在海外，这款编程游戏已经被北美13000多所学校、超过31000名教师教学使用，风靡了全球200多个国家。网易游戏学院持续举办了许多公开活动，包括今年首次开办的高校MINI GAME挑战赛，目的就是希望通过知识共享和创作实践，向游戏行业的新人传递更多正向的游戏价值理念。

本届Chi-naJoy今明两天的国风纪和 歌 谣 祭Live 也 不容错过，还有更多游戏+文化、游戏+教育、游戏+科技、游戏+金融、游戏+医疗的精彩内容，有待玩家去现场发现。