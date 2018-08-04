第六届上海国际芭蕾舞比赛昨日开锣-73位选手足尖“争艳”

晨报记者 殷 茵

昨日，第六届上海国际芭蕾舞比赛（SIBC）在上海国际舞蹈中心以芭蕾夏令营开营、参赛选手抽签、“前行的脚尖”改革开放四十年上海芭蕾图片展开展、上海芭蕾舞团演出豪华版 《天鹅湖》 等一系列活动宣告开幕。

除赛事外，本次芭蕾舞大赛期间还将举办一系列精彩纷呈的活动，如国际芭蕾论坛、“世界芭蕾明星游上海”、“世界芭蕾大师公开课——芭蕾大师谭元元与乌里安娜·洛帕特金娜对话”等。

抽签 中国选手“首尾呼应”

台风“云雀”并未能挡住来自世界各地的“天鹅”们飞来上海的脚步，周四，不少国外选手就拖着行李箱，风尘仆仆来到下榻酒店，在选手确认登记桌前，兴奋地签下了自己的名字。来自波兰的Natalia Zuk是第二次参加上海国际芭蕾舞比赛了，对上一届自己的参赛表现，她亮出了“good（好）”的评价。显然，她很享受在上海参赛的经历，已在波兰一家职业舞团工作的她表示，希望通过这次比赛，和来自不同文化背景的舞者交流，获得更多养分。和Zuk不同，南非选手Tayla De Bie是第一次走出国门参赛，这次，她的父母选择了同行。在她父亲看来，全家陪同是为了用行动支持女儿参赛，同时，也想更好地了解中国。

本届比赛共有来自五大洲16个国家的73名选手参加复赛，8月5日起，他们将分为少年组（15-18岁）和成年组（19-26岁）两个组别，以独舞或双人舞、自选现代舞作品，在复赛、半决赛和决赛中逐轮闯关。在昨天下午举行的抽签仪式上，两位来自中国的选手陈韵诗和王佳昊幸运地“首尾呼应”，拿到了最先出场的“1号”和压轴登场的“73号”。

展览 第一代大春回忆往昔

与比赛同期开幕的，还有第六届上海国际芭蕾舞比赛芭蕾夏令营。来自于日本、北京、广州、辽宁及上海等近10所国内外舞蹈专业院校的近百名学员们，将在此期间近距离地接受世界各地舞蹈大师的专业指点。除了常规的芭蕾基训、现代舞、性格舞、剧目表演课之外，夏令营还将通过名家讲座、舞蹈论坛、观摩比赛等丰富多样的学习形式，将国际名师请进来的同时，让学员和导师们领略海纳百川、追求卓越的的海派文化。

培养新人的同时，也不能忘却历史。在上海国际舞蹈中心大剧场的大堂里，“前行的脚尖”——改革开放40周年上海芭蕾图片展迎来了首批观众。著名表演家凌桂明是芭蕾舞剧《白毛女》第一代大春的饰演者，昨天下午，他站在当时的剧照前回忆道：“那时候要看一场白毛女的戏，买票的人要老早就在剧院门口排队了。”在他看来，上海有着深厚的芭蕾舞观众基础，“上海这座城市的气质很洋气。”四五年前，他在香港又一次看了曾演过无数次的《白毛女》，既熟悉又陌生，“这部戏我演了13年，看着台上那些年轻人，他们的舞蹈技术更强了，动作也更流畅了，但我们当时可能离那个年代更近一下，真实性更强一些。”