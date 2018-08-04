上博首次赴国外考古-到斯里兰卡发掘2000年“海丝”遗踪

晨报记者詹皓报道 上海博物馆赴斯里兰卡考古队本月将启程，与斯里兰卡中央文化基金及大学合作开展为期40天的联合考古工作，这是上博考古队第一次走出国门进行考古发掘。

为什么要到斯里兰卡去考古？

上海博物馆馆长杨志刚在启程仪式上表示，斯里兰卡是海上丝绸之路的重要节点，见证了人类文明的交流史，上博和斯里兰卡文博界长期保持着友好交流，去年和今年，上博两次访问斯里兰卡，联合成立的考古调查队，先期进行了调查和资料收集。斯里兰卡方面十分看重上博的考古力量、学术造诣和实战经验，双方商定，将用3至5年时间，对“海上丝路”留下的史迹，进行调查、考古、勘探。这次出国考古也掀开了上博海外考古的第一步。

斯里兰卡有哪些史迹值得发掘？

此次上博海外考古的中方负责人、上博考古研究部主任陈杰介绍说，“海上丝路”留下的遗迹，是研究中国古代海上贸易的重要材料。明代郑和七次下西洋曾多次到过斯里兰卡，并于1409年在当地留下一块刻有三种文字的“郑和布施碑”。

陈杰表示，由于斯里兰卡对于中国文物的研究并不深入，当地学者大多缺乏关于中国文化的知识，有的瓷器在断代上存在问题，有的钱币展示时被倒置也无人发现。开展合作考古，有利于提高斯里兰卡对中国文物和“海丝”史迹的研究水平，也是中国开展国际考古合作进入黄金时代的一个标志。

杨志刚馆长表示，未来上博会通过合作办展、联合出版研究论著等方式，向公众展示上博海外考古成果。