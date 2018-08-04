美国欲撤销奥巴马节油政策

王逸君（新华社专特稿）

美国联邦政府2日说，打算“松绑”前任总统贝拉克·奥巴马执政时期制定的汽车节油政策。

加利福尼亚州等19个州齐声反对，认定放宽油耗标准将促使油价上调，有损空气质量。

美国环境保护局和国家公路交通安全管理局当天发布一项草案，指认奥巴马政府制定的汽车油耗标准“不再合适、合理”，寻求放松限制。根据奥巴马政府2012年出台的方针，2025年前美国汽车每加仑汽油行驶87.7公里、即每百公里耗油大约4.32升，比现行标准大为提高。

联邦政府将就降低油耗标准征求意见，过程持续数月；如果决定放松限制，将在发布新标准前举行听证会，预计2021年至2026年执行。新标准能否落实可能会受法律诉讼影响。

此外，联邦政府还寻求取消加州自主制定标准的权力，指认加州油耗标准“技术上不可行”。自上世纪70年代以来，加州享有独立制定油耗标准的权力，加州标准严于联邦标准。

特朗普政府指认奥巴马政府制定的油耗标准要求汽车企业加大技术投入，以提升车辆节油性能，致使车价上调，平均每辆新车价格增加2340美元，继而降低美国民众的购买力。消费者无力购买“更新、更安全”的车辆，会导致交通事故增多。

除了给车企减轻负担，在特朗普政府看来，降低油耗标准还将刺激美国石油消费，到本世纪30年代，可以达到每天50万桶。

美国汽车制造联盟呼吁，联邦政府和加州政府尽快协调意见，“满足美国驾车人需求的同时”，统一油耗标准，持续提高燃油效率。