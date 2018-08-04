特朗普与金正恩相互致信

包雪琳（新华社专特稿）

美国白宫2日在一份声明中说，总统唐纳德·特朗普1日收到朝鲜最高领导人金正恩来信，已经回信，将很快递送。

特朗普收信同一天，美军在夏威夷州珍珠港—希卡姆联合基地举行仪式，迎回朝鲜方面移交的55具美军遗骸。

快速回应

白宫发言人萨拉·桑德斯在声明中说，特朗普1日收到金正恩来信。两国领导人持续通信“旨在跟进新加坡会晤内容、落实美朝联合声明所作承诺”。

桑德斯没有发布金正恩来信和特朗普回信的全文，强调“将很快递送”总统回信，两国领导人共同努力、推动朝鲜半岛“完全、彻底”无核化。

特朗普2日清晨经由社交媒体“推特”感谢金正恩来信。

他写道，“感谢金正恩委员长信守承诺”，开始移交朝鲜战争美军失踪人员遗骸的进程。“你这样做我一点儿也不意外。另外，还要谢谢你令人愉快的来信——我期待与你（再次）见面！”

就美朝领导人再次会晤的可能性，桑德斯说，新加坡会晤后的第二次见面没有“敲定”，但双方愿意继续对话。

顺利移交

美国副总统迈克·彭斯和军方高级别官员1日出席美军遗骸归国仪式。

7月27日、即朝鲜停战协定签署65周年当天，驻韩美军一架运输机飞抵朝鲜东海岸城市元山，把朝方初步认定的美军遗骸接回位于韩国京畿道平泽市的乌山空军基地。这55具遗骸8月1日运抵珍珠港—希卡姆联合基地。

夏威夷州一家国防部实验室的主管约翰·E·伯德说，实验室已经开始鉴定，会以脱氧核糖核酸(DNA)检测等技术手段确认身份。如果遗骸与士兵亲属提供的样本DNA信息匹配，核验过程会很快；一旦无法匹配，后续核验过程可能需要数年时间。

伯德说，唯一能够充分证明遗骸为美军士兵的物件只有军人身份牌，朝鲜方面提供的这方面信息极为有限。此外，诸如军用水壶、制服纽扣等军用物件也随同遗骸一起移交给美国军方。

美国国防部战俘及失踪军人统计署分析部门主管凯利·麦基格说，55具遗骸中有两具骸骨可以确认身份，军方已经通知家属。麦基格拒绝公开这两名士兵的姓名。