申城月饼市场全面启动-花样多 价格平

晨报记者 徐妍斐 实习生 李文雅

离中秋还有一个多月，申城的街市上提前飘起了月饼香。和去年相比，今年月饼市场启动得更早，各大生产厂商纷纷提前开炉，月饼款式海纳百川帮式齐全，在继承传统工艺的同时，也积极培育网红月饼和爆款新品，近年来爆发的月饼创新潮仍在风起云涌。

一盒月饼“帮式齐全”

8月初，“月饼街”上的老字号们已经很忙碌。记者昨天来到了位于淮海中路做鲜肉月饼最为火爆的光明邨大酒家，这里已经排起了长队。过去专心于打造传统拳头产品的光明邨搞起了创新：新推蟹粉鲜肉月饼，仍然是“铁盘两面煎”的工艺，每次出炉差不多半个小时，10元一只的价格，比普通鲜肉月饼4.5元一只翻了倍，食客们依然排了长队，耐心等待。

南京东路上的新雅粤菜馆，今年销售的月饼多达26款，其中12款是这两年创新的新品。在“典、雅、匠、尚”四大系列中，今年的时尚系列新推出了“黑衣骑士”，是去年大热的流心月饼的集大成者：7种口味的“黑皮”流心月饼被置于一个礼盒中。“花样年华”月饼礼盒则体现了海派的兼容并包：一个集合了广式、台式、滇式、港式等月饼、点心的组合。

而在今年新增的迪士尼系列中，新开发了米奇90周年纪念望月月饼礼盒和白雪公主月光宝盒礼盒两款。

曾以网红小龙虾月饼抢占中秋市场的王宝和大酒店今年又推出两款新口味月饼：“叉烧月饼”和“虾肉月饼”。第一食品今年除了零售平台聚集沪上近20个品牌月饼，还推出自有品牌“一盒上海”花锦月礼盒、帝姆松虾籽虾仁鲜肉月饼；以“素”闻名的老字号功德林今年也新增2款迪士尼月饼；冠生园除广式月饼外新增桃山皮月饼……

传统款月饼价格不涨

记者走访沪上老字号、商超了解到，今年大多数月饼的定价基本与去年持平，市场价格稳定。在构成月饼成本的三要素“料、费、工”中，今年“工”的成长最为明显，是因为4月1日起上海最低工资上调，使月饼生产期间招聘的临时工用工费用上升。

而月饼原料的供应价格则有升有降，其中食糖价格相比去年同期下跌14.5%，但包装纸张价格上涨明显。

一名食品行业资深人士告诉记者，为了赢得消费者信任留住老顾客，月饼企业很少会轻易去调整传统款的月饼价格，对原材料和人工费用多采用内部消化的方式，而百花齐放的新款月饼定价则会比照成本，定出符合企业心理预期的价格。

近年来，互联网电商拓宽了节令食品的销售渠道。有数据显示，去年本市品牌月饼的传统门店减少了约10%，但总销售量却不减反增，正是倚赖了网络销售的升温：自建网店、入驻电商平台、开发微信商场，有的还参与了电视购物等。

而为了使线上线下销售拉开差异，不少品牌还纷纷提供了线上专供款。