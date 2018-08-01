为何近期台风频繁登陆上海？-13号台风“珊珊”生成，进入上海可能性不大

晨报记者 谢克伟

今年12号台风“云雀”刚走，13号台风“珊珊”又来了。在昨天召开的新闻发布会上，市气象局相关负责人透露，13号台风“珊珊”进入上海的可能性不大。

今年预测影响上海比较大的台风有2至3个，目前有13个台风生成，一般情况每年在西北太平洋到南太平洋区域生成的台风会有25-28个，以往前7个月一般生成的台风7至8个，今年到目前为止，生成的台风偏多。而今年不到两周有两个台风影响本市，这是小概率事件，但概率在增大。

2个台风先后登陆上海，这与近期副热带高压位置异常偏北有关。通常7月下旬，副热带高压主要控制影响我国淮河以南到日本一带。但今年7月中旬后，副热带高压北上，高压中心甚至控制我国华北和东北等地。其异常偏北的位置，造成近期东北出现破纪录的高温。而华东中部地区处在副热带高压南侧，受副热带高压南侧的偏东气流引导，台风容易在华东中部登陆。

近期华东中部多台风影响，除了与副热带高压位置偏北有关外，也与近2个月台风活动频繁有关。今年6月开始，随着西南季风明显加强，热带季风槽区对流发展活跃，台风生成量猛增。6月到7月的两个月内，西北太平洋和南海区域共有9个台风生成，生成数量较常年同期明显偏多（常年同期平均5个）。

从上海台风研究所提供的台风的统计数据来看：1949年至今，登陆上海或台风环流中心经过上海的台风有22个。这其中登陆上海的台风有12个（包括今年的“安比”和“云雀”），距离今年最近的是2014年第16号台风“凤凰”，以热带风暴的强度在9月23日上午登陆上海奉贤。由于登陆时强度已很弱，“凤凰”风雨影响并不大。

登陆上海的台风，多数是在浙江中北部登陆以后北上再经过杭州湾登陆上海。从海上西行直接登陆上海的台风较少见，新中国成立至今也就只有2个，出现在1977年和1989年，都给上海带来了比较大的影响。

特别是1977年的BABE（国际命名），它在海上曾创下了二战后台风实测最低气压的纪录（905hpa），近中心最大风力超过17级，相当于现在的“超强台风，更以一个罕见的较高纬度西折路径直扑上海登陆崇明。登陆前强度还在台风级别，造成全市普降暴雨、大暴雨，最大阵风10级以上，因灾损失严重。