逛完日本又到上海-沪市民一周内两次 碰上“任性”“云雀”

晨报记者 潘 文

在此前的一个多星期里，台风“云雀”先是绕了个大弧线去日本“观光”了一趟，随后竟然转了个圈转向上海，期间还上演了“梯形”、“平行四边形”等出人意料的“走位”。由于此次台风的前进路径着实怪异，有上海市民在一周之内竟两次遇上了台风“云雀”。

7月27日，上海的吴女士到达日本奈良，准备开始期待已久的旅程。第二天晚上7点左右，奈良下起了小雨，随后雨势不断变大。“在日本的朋友告诉我，台风要来了，铁路也停运了。当天晚上我们都待在酒店里，所以受到的影响不大，大风大雨主要集中在那天夜里。”7月29日中午，吴女士在酒店看到铁路恢复运行的消息后，赶紧前往车站，准备按计划前往大阪，但到车站后发现自己所乘的车次晚点了。“风雨主要在夜里，除了遇到车子晚点外，对我们去景点游玩没有什么影响。台风过后，天气也特别好，天空很漂亮。”

8月1日，吴女士结束旅程回到上海，可没想到，刚刚在日本碰到的台风“云雀”，在日本转了个圈后，又朝着上海来了。8月2日12点，上海中心气象台发布台风黄色预警信号。台风“云雀”在经过“转圈圈”、“画梯形”、“平行四边形”等怪异“走位”后，逐步靠近上海，并于8月3日10点30分在上海金山沿海登陆。

吴女士介绍说：“没想到回到上海又碰上这个台风了，我今天出门比较晚，不过也遇上了下雨。”