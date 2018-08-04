风 雨



近日，证监会及其派出机构依法对四宗内幕交易案作出行政处罚。四宗案件分别为：曹世斌内幕交易“国际医学”案、黄浩云内幕交易“贵人鸟”案和黄炳文泄露内幕信息及钟琼内幕交易“东风股份”案、张磊内幕交易“东风股份”案。

需要指出的是，案件均发生在上市公司资产重组、并购领域。其中，曹世斌为王府井股份投资发展部部长，参与了王府井股份拟向国际医学收购其所持开元商业100%股权事项所涉及的资料收集、门店考察、框架协议修改等全过程，知悉相关内幕信息并在敏感期内交易“国际医学”；黄炳文为外籍人士，与其子黄某佳与黄某鹏为上市公司东风股份的实际控制人，钟琼为黄炳文朋友，张磊与黄某鹏系多年好友，钟琼从黄炳文处获悉东风股份拟收购EPRINT集团部分股权并向“云印刷”转型的内幕信息后交易“东风股份”，张磊在上述内幕信息公开前与黄某鹏频繁联络并买卖“东风股份”，交易异常；黄浩云参与了贵人鸟和威康健身的部分谈判过程，知悉贵人鸟拟收购威康健身100%股权交易的内幕信息，在内幕信息敏感期内多次买入“贵人鸟”并于内幕信息公告后全部卖出。上述行为均违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成内幕交易或者泄露内幕信息的行为。

“看看这些案子最后被处罚的结果，就知道了为什么A股中内幕交易案屡禁不止的原因，我觉得还是处罚太轻的缘故！证监会最后只是没收曹世斌违法所得约2.3万元，并处以10万元罚款；对黄炳文处以60万元罚款，责令钟琼处理非法持有的股票，没收其违法所得约78.6万元，并处以约78.6万元罚款；没收张磊违法所得约35.6万元，并处以约35.6万元罚款；对黄浩云处以10万元罚款。这些区区数十万的罚款真的有威慑力吗？如果没有强大法制做保证，我们设想的着力构建不敢贪、不能贪、不想贪的体制机制就无法真正实现，中国股票市场长治久安的美好目标就难以实现。”高智说。股市中的严刑峻法不是嘴上说说的，一定要落实在行动中，体现在每一桩被查处的案件中。

下周一行情预测：探低

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。