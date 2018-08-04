818激战正酣　苏宁市场规模有望进一步扩大-每五台家电，就有一台来自苏宁

任 则

近日，国际知名数据调研公司GfK发布监测数据：2018上半年，主力传统家电市场（彩电、空调、冰箱、洗衣机）量额齐增，全渠道市场规模超2000亿元。其中，苏宁零售规模超450亿元，全渠道市场份额占比22.5%，同比增速远超市场，持续领跑全渠道。

GfK数据指出，2018年上半年，线下市场零售额比重达到70%，6000元以上高端产品线下零售额占比高达87%，线下渠道依然是家电市场主力。上半年，家电市场线上和线下渠道销售额同比都实现了增长，其中市场总体增长约5%，而苏宁增长约19%，增速达到市场的三倍以上。

家电线上线下销售走向融合，双线“全面型”布局更具市场竞争力。

在上半年全渠道各大促销中，高端变频产品、洗干一体机、对开门冰箱、大尺寸彩电等都实现了较快增长。

渠道布局方面，一二级市场是家电渠道的主导市场，三四级市场中，中高端产品的零售额增速明显快于一二线市场，成为高端家电布局的重要突破口。

与此同时，苏宁智慧门店销售结构出现较大变化，苏宁正加速智能家居发展，集合全品类家电打造全屋智能场景。

经过上半年度的高速增长，苏宁家电市场份额优势持续扩大。部分知名电商渠道的线下布局，对拥有7成份额的线下家电市场影响较小，主要在3成线上市场与苏宁竞争。818主场战役，苏宁的全渠道优势将加速凸显，苏宁的市场份额有望进一步扩大。