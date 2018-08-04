中高端啤酒风云再起-华润雪花将全盘收购喜力在华业务

晨报记者 曹西京

8月3日，港股华润啤酒（0291.HK）公告，公司控股股东华润集团(啤酒)有限公司以243.5亿港元向荷兰啤酒巨头喜力出售40%股份，同时以约4.63亿欧元的总现金对价购买约520万股喜力股份，约占喜力0.9%股权。下一步华润将拿下喜力的全部在华业务。“本次收购提供了向高端啤酒市场扩展的重要战略、长期发展以及价值提升的机会。”华润啤酒称。业内人士认为，在跑马圈地之后，国内啤酒业开始提升利润率，高端啤酒风云再起。

喜力在华业务将被收购

收购完成后，喜力将拥有华润集团(啤酒)有限公司40%的股权，而华润创业则持有其余60%股权。由于华润集团持有华润啤酒51.67%控股权，在入股的同时，喜力集团将获得华润啤酒20.67%的有效股权收益，享有华润集团董事会席位以及对华润啤酒董事会提名权。华润啤酒还与喜力长期战略合作，将在內地、香港和澳门內独占使用喜力品牌的商标许可协议； 战略合作后的下一步，喜力将通过股份出售的方式，以23.5亿港币的价格出售在中国的现有业务(包括三家啤酒生产工厂)，并将其与华润雪花在中国境内的业务融合。这意味着华润雪花将全盘收购喜力在华业务。

公开资料显示，华润啤酒是国内年销量最高的啤酒集团，依靠低价位的雪花啤酒，约占国内约四分之一的市场份额。而喜力啤酒在华市场份额约占1%。

创建于荷兰阿姆斯特丹的喜力集团，是全球第二大啤酒酿酒商。2017年财报显示，喜力全年实现营收219.08亿欧元，同比增长5.4%。喜力品牌销量360万吨，同比增长4.5%； 全年净利润22.47亿欧元，同比增长7.1%。尽管喜力啤酒早在1983年就进入中国市场，但该公司的高端品牌喜力在高端市场上一直远远落后于百威英博的百威啤酒。

高端啤酒烽火再起

华润啤酒表示，中国的高端市场是一个发展迅速的细分，是未来啤酒行业决胜的关键。

喜力集团也在当天发布公告称，与华润匹配，旨在赢取迅猛增长的中国高端啤酒市场。其2017年财报透露，虽然2017全球业绩各指标中高个位数增长，但亚太区总销量是所有区域中唯一负增长的，且“喜力品牌的销量在中国承受压力”。

华润啤酒2017年年报则指出，要优化产品结构、做大中高档啤酒。华润雪花CEO侯孝海在当时的业绩说明会上也表示，相比过去强调市场份额，公司现在更加关注收入的份额和利润率的提升。

一位券商分析师认为，喜力啤酒的零售价格几乎是雪花的三倍，品牌也更加高端，此次合作符合公司从自身品牌升级和寻求国际合作两方面进行的高端化战略。