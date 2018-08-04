建设开放经济，共享全球化红利

“贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。”习近平主席近日在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛上发表重要讲话，提出的重要论断引发强烈共鸣。相关国家各界人士在接受本报记者采访时表示，习近平主席的重要讲话强调了建设开放型世界经济的重要性，世界各国应当携起手来，坚定反对单边主义和保护主义，促进新兴市场国家和发展中国家共享普惠性增长。

为捍卫开放型世界经济集体发声

习近平主席在重要讲话中指出，“金砖国家要坚定建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，共同引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。”

“此次金砖会晤形成的一个重要共识是，必须捍卫多边贸易体制。”金砖国家新开发银行副行长马斯多普表示，在当前保护主义抬头的大背景下，世界经济的不确定性加剧，金砖国家表示将尽一切努力加强多边贸易体制，这是新兴市场国家为捍卫开放型世界经济集体发声。

参加金砖国家领导人约翰内斯堡会晤报道的南非克里默传媒记者特伦斯·克里默表示，一国的决策不能只从自身的立场出发，而应该同时考虑到各国的相互合作，在自由贸易受到损害之时，金砖国家必须鲜明提出促进开放合作的主张。“在单边主义和保护主义愈演愈烈的背景下，中国发出维护多边贸易体制的声音符合各方期待。”

出席金砖国家工商论坛的巴西国际关系学者亚历山大认为，习近平主席提出“建设开放经济”非常重要，全球经济正处在大变革大调整阶段，金砖国家应该思考如何共同维护全球自由贸易体制。

“新兴市场国家与发展中国家用自身经历告诉世界，开放型世界经济意义重大，合作才能实现共赢”，南非非国大经济发展论坛主席达瑞尔·斯瓦尼普表示，中国在南非的投资为南非经济发展作出了重要贡献，创造了大量就业机会。“如果我们把视角拓展至整个非洲，也会发现同样的结果。中国与非洲正在进行卓有成效的合作，这一合作的基础是双赢的，双方在合作中互相成为彼此发展的助推器。”

斯瓦尼普表示，保护主义是错误选择，在贸易争端中不会有赢家。“从现代经济史以及经济学研究来看，自由的货物和服务贸易能够刺激经济增长，贸易保护主义将阻碍经济发展。如果我们回顾历史，那些奉行保护主义的国家，最后都不免陷入困境。”

“金砖+”合作为发展中国家积极融入全球化提供了绝佳平台

“要让经济全球化的正面效应更多释放出来，帮助新兴市场国家和发展中国家，特别是非洲国家和最不发达国家有效参与国际产业分工，共享经济全球化的红利。”习近平主席强调。

巴西中国研究中心主任罗尼·林斯表示，“建设开放经济”的中国方案将为金砖合作注入更多活力，“金砖+”合作为更多新兴市场国家和发展中国家积极融入全球化、进行更广泛的交流合作提供了绝佳平台。

“此次金砖国家领导人约翰内斯堡会晤为全球贸易发展提供了促进平衡的力量，可以削弱一些国家的保护主义声浪，这将为经济全球化发展提供指引作用。”克里默对习主席有关经济全球化的论述深表赞同。

“金砖国家是新兴市场国家与发展中国家的代表，具有强烈的责任感。通过‘金砖+’合作模式，造福其他新兴市场国家与发展中国家，这既是各国的现实呼声，更是国际社会对金砖合作的期望。”新加坡国立大学法学院副教授王江雨说，中国发起的“金砖+”合作模式，将为广大发展中国家参与第四次工业革命提供新理念，在知识产权和技术转移等方面发挥创造性作用，促进新兴市场国家和发展中国家共享普惠性增长。

“今天的世界经济面临着很多不确定性，需要多边合作的环境。”南非非国大国家联合商会副主席马丁·金斯坦说，在金砖国家工商论坛上现场聆听了习近平主席的讲话，感到非常认同。“在全球化程度如此高的今天，新兴市场国家与发展中国家合作面临巨大机遇，大有可为”。

一带一路倡议契合非洲大陆一体化的努力

习近平主席在重要讲话中表示，“我们将继续大力推进‘一带一路’建设，为各国经济社会发展、落实2030年议程开辟新空间。”

“开放的益处远远多于保护主义带来的好处。非洲需要自由贸易，将潜在的合作伙伴拒之门外是固步自封。”卢旺达政策分析研究所执行主任尤金尼亚·卡伊特希认为，共建“一带一路”是致力于提高非洲各国及广大发展中国家在国际经济合作中作用的重要倡议，将强有力地培育非中合作成果，特别是在基础设施和经贸领域。卡伊特希说，中国一直在非洲大陆上发挥着积极作用，“一带一路”倡议契合非洲大陆一体化的努力，未来更多的非中合作将成为现实。

南非非国大全国执行委员会委员、前豪登省汽车产业发展中心总裁大卫·马桑多说，“一带一路”建设给非洲各国带来了前所未有的变化，一条条公路铁路正在打破隔离封闭，联通整个非洲大陆，使非洲一体化开始有了现实基础；约翰内斯堡大学经济学院教授西蒙·罗伯茨也表示，基础设施建设的巨大推动作用毋庸置疑，让民众的生活获得了切实的好处，成为经济发展的基础。

巴西经济学家罗伯托·达马斯认为，巴西在基础设施领域存在缺口，成为制约经济发展的瓶颈。金砖国家新开发银行的融资将帮助巴西这样的发展中国家实现更可持续的发展。“一带一路”建设致力于连接各国市场，拓展供应链，破除基础设施不足的障碍，这将是充分发挥沿线国家比较优势的正确策略，有利于推进全球化议程。

巴西亚太—中国研究所所长塞维利诺·卡布拉尔认为，“一带一路”建设促进了互联互通。很多国家都可以借助这一跨越大洲的合作平台，从中国获取先进的技术和资金支持，改善基础设施建设，带动地区经济发展。“‘一带一路’建设为大洲间的合作指明了方向。”

（本报北京、约翰内斯堡、里约热内卢、新加坡8月3日电 记者韩晓明、李志伟、万宇、吕强、李滢嫣、陈效卫、张远南、张志文）

来源：《 人民日报 》