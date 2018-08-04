稳中求进，推动实现高质量发展

稳中求进工作总基调，是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的根本方法。

7月31日的中共中央政治局会议，深入分析研究当前经济运行面临的新问题新挑战，突出强调要坚持稳中求进工作总基调，明确提出了做好下半年经济工作的六点要求，对于我们更好以“稳中求进”应对“稳中有变”，推动我国经济实现高质量发展，具有十分重要的意义。

稳中求进，“稳”是主基调，是大局。上半年我国经济保持了总体平稳、稳中向好态势，韧性更足、结构更优、质量更高，为我们做好下半年经济工作，保持经济社会大局稳定打下了坚实基础。统筹做好经济社会发展工作，首先就要做好“六稳”工作，即这次中共中央政治局会议提出的稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，以稳定宏观经济大局。做好“六稳”工作，积极进取就有了基础，应对复杂局面和各种挑战就更有底气，就能在改革开放和结构调整等方面迈出更大步伐。

稳中求进，“进”是积极进取、奋发有为。如何“进”？就是要在保持经济社会大局稳定的基础上，深入推进供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展；就是要着眼解决新问题、应对新挑战，把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来，把稳定就业放在更加突出位置，不折不扣贯彻落实好中共中央政治局会议提出的一系列有针对性的解决办法。这个“进”，既能巩固“稳中向好”良好态势，又能应对“稳中有变”复杂形势。精准施策，对症下药，把“进”字文章做实，我们就能在不断解决矛盾问题中开创新局面。

“稳”和“进”不是割裂的，而是辩证统一的，坚持稳中求进工作总基调，必须把“稳”和“进”作为一个整体来把握。我们讲“稳”，不是消极应对、不思进取、自缚手脚，决不能面对外部环境发生的明显变化无动于衷，决不能面对经济运行出现的新问题新挑战无所作为，而是要把该稳的坚决稳住，扎实做好“六稳”工作，确保经济运行在合理区间，确保经济社会大局稳定；我们讲“进”，不是冲动蛮干、急于求成，而是该进的要进取，把握好工作节奏和力度，保持战略定力，落实好推动高质量发展的各项具体部署和措施。把握“稳”与“进”的辩证法，以“稳”求“进”，以“进”促“稳”，积极应对新问题新挑战，才能在推动实现高质量发展上不断取得新成绩。

万仞高山，始足于稳。我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，深化改革，扩大开放，稳扎稳打，真抓实干，我们就一定能进一步筑牢发展根基，推动中国经济在高质量发展轨道上行稳致远。

来源：《 人民日报 》