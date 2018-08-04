有一种热血叫中国军人

有一种柔情叫人民子弟兵

驻边卫国

是他们的责任

服务人民

是他们誓死捍卫的信仰

“人民军队始终和人民同呼吸、共命运、心连心，

完全彻底为人民奋斗，

哪里有敌人，哪里有危难，

哪里就有人民子弟兵。”

——习近平

2008年汶川

2013年雅安

2017年九寨沟

每一次灾难降临

人民群众最先看到的就是

那代表希望的绿色身影

在灾难面前

他们的血肉之躯力能扛鼎

2013年4月20日8时

芦山发生7.0级地震

震后12小时内

8800余名部队官兵、民兵预备人员

赶赴当地投入抗震救灾

战士们在芦山灾区转移重伤员（来源：中国军网）

2017年8月8日21时

九寨沟发生7.0级地震

震后19小时内

1958名武警战士

105台装备机械

投入抢险救灾

武警部队救助九寨沟受困群众（来源：中国军网）

哪怕迷彩变成“泥彩”

那钢铁般的英姿

依然向暴风雨宣示

你骄傲的身份

在灾难面前

他们用钢铁般的身躯

为人民筑起一道安全屏障的时候

却这样充饥……

（来源：军报记者）

这样解渴……

2008年2月3日，一名武警战士在京珠高速公路破冰铲雪间隙吃雪解渴。（来源：新华社）

这样休息……

（来源：军报记者）

人民子弟兵为人民

哪怕在异国他乡遭遇危险

子弟兵依然可以用最快的速度

牵起你的手

踏上回家的路

2015年3月

也门局势动荡

中国海军用军舰从也门撤离了

571名同胞

2015年3月，也门，海军女战士牵着一名小女孩的手准备登上军舰。

2015年4月 尼泊尔

中国军人驾驶直升机

两天内

接回200多名因地震被困尼泊尔的中国公民

2015年4月，因地震被困尼泊尔的中国公民准备登机。

琴心剑胆

这样的子弟兵

究竟是怎样炼成的？

徐英，鹰击长空！

从空中看航母甲板

就像一张邮票

当舰载机降落甲板时

在长36米、宽20多米的跑道上

尾钩挂住阻拦索的瞬间

时速从几百公里骤减到零

此时

飞行员的身体要承受巨石般的压力

哪怕是危险的黑夜

也挡不住

雄鹰翱翔的雄心

徐英说

作为一名飞行员

他永远想飞最好的飞机

挑战最难的项目

刘振祥，龙战于野！

高速急停

转弯漂移

飞跃土岭

这不是电影里的特技

而是陆军某旅班长刘振祥的示范教学

在深水区

泥水漫过挡风玻璃

视线完全被遮挡

刘振祥仍能凭感觉

盲开货车抵达终点

两夺国际军事“汽车能手”大赛金牌的水平

可见一斑

刘振祥

如此威猛的子弟兵

哪怕只是在冰雪中安静地站立

也能从眼神中感受到奔涌而出的力量

2018年2月5日，驻守在漠河县北极村的北部战区陆军某部官兵在执勤（来源：新华社）

试问，这样的人民子弟兵

怎能不“圈粉”？

有了这样的偶像

粉丝们自然也不甘示弱

上图这个想当空降兵的小男孩名叫程强

如今的他

真的当上了空降兵

第38任黄继光班班长程强

在明星眼中

他们才是真正的明星

这个火热的8月

再次见证了我们每个人和军队的不解之缘

“有了民心所向、

民意所归、

民力所聚，

人民军队就能无往而不胜、无敌于天下。

只要始终站在人民立场上，

赢得最广大人民衷心拥护，

就能构筑起众志成城的铜墙铁壁。

前进道路上

人民军队必须牢记全心全意为人民服务的根本宗旨

任何时候任何情况下

都做人民子弟兵。”

——习近平

为人民军队点赞！

（文／杨小淼）

来源：央视网