广东惠州市惠城区三栋镇鹿颈村屹立着一尊铜像，身着戎装，伟岸沉雄，神情坚毅。这就是中国农工民主党创始人邓演达的铜像。

邓演达（1895年—1931年），字择生，广东惠阳人，1909年考入广东陆军小学，1911年加入同盟会。

辛亥革命爆发后，邓演达等广东陆军小学的同学10多人被派往潮汕，参加以姚雨平为首的革命军敢死队。

1919年邓演达从保定陆军军官学校毕业。1920年初，应粤军参谋长邓铿急召，邓演达赶赴福建漳州，加入孙中山领导的援闽粤军，开始追随孙中山从事民主革命。

1920年后，邓演达历任粤军第一师参谋兼独立营营长、第三团团长。

1924年，在中国共产党和共产国际的帮助下，孙中山改组国民党，重新解释“三民主义”为反帝反封建的新三民主义，确定了“联俄、联共、扶助农工”三大政策，并筹办黄埔军校。邓演达被孙中山任命为军校7位筹备委员之一。在黄埔军校时，邓演达先后任黄埔军校筹备委员、黄埔军校教练部副主任兼学生总队队长。他尊重苏联顾问，与共产党人周恩来、聂荣臻、叶剑英等真诚合作，彼此亲密无间，开诚布公。同年冬，邓演达赴德国研习政治经济。

1925年底，邓演达回国出席国民党第二次全国代表大会，当选国民党中央候补执行委员，并任黄埔军校教育长。

北伐期间，邓演达担任国民革命军总司令部政治部主任，主持国民革命军的政治工作并参与中路军的军事指挥。他积极推广军队政治工作制度，扩大健全总政治部组织机构，支持了北伐军的军事行动。总政治部在各个军设立政治部，军之下各师也设立政治部。国民革命军8个军中，除第一军和第五军外，全部由共产党员任党代表或政治部主任，如李富春、朱克靖、麦朝枢、林伯渠分任第二、三、四、六军政治部主任。

北伐军占领武汉后，邓演达兼任湖北省政务委员会主任和北伐军武汉行营主任，是武汉国民政府中著名的国民党左派领导人。

1927年3月，邓演达出席国民党二届三中全会，当选为国民党中央执行委员、中央政治委员会委员、中央军委主席团成员和农民部部长，并任中央军委总政治部主任。国民党中央农民部决定在武昌创办中央农民运动讲习所，毛泽东实际负责农讲所的工作，邓演达对此给予支持。大革命失败后，邓演达先后到苏联、德国以及一些欧亚国家考察。

1930年5月，邓演达秘密回到上海，同年8月9日在上海主持召开第一次全国干部会议，正式成立了中国农工民主党的前身——中国国民党临时行动委员会，主张反帝反封建，推翻南京反动统治，建立平民政权。

1931年8月邓演达正准备武装起义时，因叛徒告密在上海被捕，同年11月29日被国民党当局杀害于南京。

为纪念邓演达烈士，惠州市和惠城区两级政府共同出资建设邓演达纪念园,并于2010年投入使用，现为广东省爱国主义教育基地、广东省统一战线基地、全国社会科学普及教育基地、惠州市廉政教育基地。电影故事片《铁血丹心邓演达》等纪念邓演达烈士的书籍、影视作品陆续出版发行。

来源：新华社