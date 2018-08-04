对外开放加速 外资持续看好中国

央视网消息（新闻联播）：习近平总书记强调：中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将继续大幅度放宽市场准入，继续创造更具吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口，为国内外企业家投资创业营造更加宽松有序的环境。今年以来，我国对外开放步伐持续加速，稳定的投资环境，较强的产业配套能力，潜力巨大、正在升级而且不断开放的消费市场，吸引外资企业纷纷扩大在华投资规模。

大家看到的这块空地，不久将破土动工，建设宝马在中国的第三座工厂。

这个工厂德国宝马公司将投资200亿元，预计2022年建成后年产整车40万辆。

不仅宝马，今年上半年英特尔、波音等跨国公司已经大幅扩大在华投资，与此同时，特斯拉、西门子等跨国公司纷纷宣布扩大在华投资。商务部数据显示，上半年，我国新设立外商投资企业同比增长96.6%，实际使用外资683.2亿美元，同比增长4.1%。

与此同时，自贸试验区引领全国外资增长，11个自贸试验区实际使用外资同比增长32.6%。

在天津自贸区，通用电气全球首家美国之外的智能制造技术中心落户在这里，同时还将他们的亚洲第一家生物科技园落户广州开发区。

GE中国总裁兼首席执行官 段小缨：现在的已经由单个的投资变成整个生态园和一个行业落地的这样一个驱动。所以我们非常看好中国整个改革开放这样步子的不断推进。

商务部外资司司长 唐文弘：外商对投资中国充满信心，这种信心，来源于中国对外开放的坚定决心，来源于中国市场的良好成长空间，来源于中国投资环境的持续优化。

为了继续保持对外资的强劲吸引力，今年以来，我国进一步对外开放举措密集落地，外资进入中国市场利好政策相继兑现。

6月15日，《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》发布，涉及电信、文化、农业、采矿等多个领域的对外开放。

7月28日，新版外商投资准入负面清单正式实施，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。外资进入银行、证券、汽车制造、电网建设、铁路干线路网建设、连锁加油站建设等领域一系列限制将放宽甚至完全取消。

7月30日，商务部发布了《关于修改<外国投资者对上市公司战略投资管理办法的决定>（征求意见稿）》，考虑大幅放宽对外国投资者战略投资上市公司的准入条件，降低准入门槛。

商务部研究院院长 顾学明：我们国家密集出台了多项外资新政，这些新政的出台，一个最突出的特点就是开放的力度之大、开放的范围之广，而且从中央政府到地方政府的执行力之强，是前所未有的。

今年上半年，美国、新加坡、韩国、英国对华实际投资同比分别增长29.1%、19.7%、43.8%、82.5%。中国美国商会近日发布的《美国企业在中国年度白皮书》显示，中国仍然占据大部分商会会员企业投资规划的重要位置，近六成受访企业将中国列为全球三大投资目的地之一，三分之一的美国在华企业计划将在华投资规模扩大10%以上。

商务部外资司司长 唐文弘：下一步，我们还将继续推动出台扩大开放的政策。我们将继续深化实施投资自由化、便利化的政策措施，加大投资促进和投资保护的力度，营造国际一流的投资环境，有信心保持吸收外资的稳定增长。

来源：央视网