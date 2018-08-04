去产能迎“中考” 从减总量到调结构

央视网消息：今年上半年中国经济稳中向好，与供给侧结构性改革密不可分。其中，结构性去产能不停步，成效明显。

煤炭大省山西，今年已关闭煤矿35座、退出产能2240万吨，通过减量置换和减量重组，为先进产能腾出发展空间。

山西省煤炭工业厅副厅长 苗还利：我们就是要为那些资源储量大，安全保障好，技术水平高，装备先进的大型现代化矿井腾出发展空间。

钢铁大省河北，河钢集团承钢公司在连续压减156万吨钢铁产能的同时，与中国科学院联合开发具有自主知识产权的新一代提钒技术，带动钒资源加工制备技术向清洁高效生产转型。

河钢承钢公司钒钛事业部经理 林亚峰：我们准备建设一条，年产4000吨的高纯钒配套生产线，去产能不去产值，提高核心竞争力。

上半年，煤炭方面在坚决处置“僵尸企业”同时，适当提高了南方地区煤矿产能退出标准；钢铁领域始终保持露头就打的高压态势，严禁新增产能，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能的重新复产，防止产能“边减边增”。

工业和信息化部新闻发言人 黄利斌：去年还开展钢铁、电解铝等行业产能置在水泥等行业实施错峰生产等措施，引导企业合规释放产能，这些举措有力地推进了产业结构调整优化。

今年前5个月钢铁企业实现利润达到了1526亿元，同比增长1.15倍；主营业务收入利润率上升到6.09%，同比提高2.83个百分点。去产能将从以退为主转向进退并重，从总量性的去产能转向结构性的优产能。

来源：央视网