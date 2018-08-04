我国农民收入持续快速增长

今年以来，中央多措并举，拓宽农民增收新渠道，使农民收入保持持续较快增长。

国家统计局数据显示，上半年，农民人均可支配收入达7142元，增长8.8%，增速快于城镇居民0.9个百分点。在农民收入中，财产性收入增幅最大，达14.2%，比上年同期快4.3个百分点。

为了让农民享有更多财产权利，今年上半年，农村改革稳步推进，31个省份全都整省推进承包地确权；农村集体产权改革中央和省级试点县市区增加到1200多个。

农业农村部农村经济体制与经营管理司司长 张红宇：改革让农民得到了实惠。通过各种各样的形式，发展壮大集体经济，让农民在土地收益以后再增加一份财产性收入的话，潜力是非常巨大的。

​中央从制度安排上增加农民财产性收入的同时，还加快推进一二三产业融合发展，通过新产业新业态，促进农民工资性收入和经营性收入稳步增长。上半年，农民工资性收入增长9.5%，经营性收入增长6.1%。其中，农村电商和休闲旅游已经带动4000万人就业。

农业农村部农产品加工局副局长 潘利兵：农村一二三产业融合发展，延长了产业链，提升了价值链，优化了供应链，使更多的农民，能够在融合的过程当中，分享到农业全产业链增值后的更大的收益。

国家统计局数据显示，上半年，农村居民人均消费支出5806元，增长12.2%，增速快于城镇居民5.4个百分点。