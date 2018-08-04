【大江奔流——来自长江经济带的报道】武汉光谷：以创新创造发展新机遇

央视网消息（新闻联播）：武汉是长江的水运中枢，如何共抓大保护，不搞大开发，改变旧有发展模式，将生态理念完整内嵌到高质量发展的经济逻辑中？武汉光谷正在尝试一条以绿色、创新发展为引领的路子。

在光谷国家存储器基地，首批芯片生产机台也进入到了调试阶段。中国拥有完全自主知识产权的32层三维闪存芯片，有望在光谷实现批量生产。

加快突破关键核心技术，从芯到屏，实现自主，武汉光谷用自主创新引领产业发展。烽火通信，布局了从光纤光缆、光器件、光系统设备到光终端产品的全产业链。为了更好适应国际市场需求，这家企业从以往卖产品过渡到现在的卖方案。

为了适应这种转型，烽火通信把以往大批量流水线，改造为智能的小规模柔性化生产。10条生产线，可以生产出500种产品。灵活的生产模式，让烽火通信的光通信解决方案已经在东南亚、南亚、南美、北非等50多个国家和地区普遍应用，保持年均40%的增速。

截至目前，武汉光谷企业主导和参与制定的国际标准有25项、国家标准373项、行业标准456项。近年来，光谷企业专利申请量年均增幅保持25%以上，形成光电子信息、生物医药、节能环保、高端装备制造、现代服务业5个千亿级产业，带动集成电路与半导体显示、数字经济两个新兴产业蓬勃发展。