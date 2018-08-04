大江东：对标日本，上海誓言用3年力推“垃圾革命”

垃圾围城、垃圾围村……垃圾问题常常令国人窒息。

魔都正誓言要解决垃圾分类的老大难，大江东工作室注意到，一直强调对标全球最高标准的上海市领导，多次在垃圾分类问题上提及日本。确实，日本垃圾分类之精细世界闻名。曾常驻日本多年的东姐，亲身体验并多次采访过日式垃圾分类，最近又探访了上海垃圾分类的基层实践，上海、东京的“双城“探索，值得分享。

补上垃圾“短板”，上海决策层誓言3年建立生活垃圾强制分类制度

上海市政府近日举行新闻发布会，强推今年4月出台的《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》，明确到2020年底，上海基本实现单位生活垃圾强制分类全覆盖，居民区普遍推行生活垃圾分类制度，生活垃圾综合处理能力达到3.28万吨/日以上，其中，湿垃圾资源化利用能力达到7000吨/日，生活垃圾资源回收利用率达到35%以上。

3年，弹指一挥，上海真能解决垃圾分类老大难？对标国际最高，百舸争流，为啥垃圾问题这么被上海决策层关注？

上海其实起步很早。2000年就成为国内首批生活垃圾分类收集试点城市，形成社会共识。然而，居民小区的分类垃圾箱，长期形同虚设，混装混运，末端处理能力不足，市民自然也没把垃圾分类当回事儿。

不能再拖了。2年前，习近平听取“浙江省关于普遍推行垃圾分类制度”汇报时强调：“普遍推行垃圾分类制度，关系13亿多人生活环境改善，关系垃圾能不能减量化、资源化、无害化处理。”

未来学家托夫勒早就预言：“继农业革命、工业革命、计算机革命之后，影响人类生存发展的又一次浪潮，将是世纪之交要出现的垃圾革命。”拿着放大镜“补短板“的上海决策层发现，垃圾问题正是上海生态文明建设和城市精细化管理的“短板”，上海要力推“垃圾革命”了。

上海市委书记李强要求：“要下大决心推进生活垃圾分类，更好发挥社区基层和自治组织作用，采取更加有效的措施，推动形成良好的垃圾分类习惯。”

垃圾分类，“硬件”先要保证。

新的《行动计划》注重垃圾全程分类。围绕分类投放、分类收集、分类运输、分类处置，对每个环节都提出定量、定节点的任务目标。

3年，要完成1.7万余座分类垃圾箱房改造，900余辆湿垃圾专用收运车、16辆有害垃圾专用收运车的规范配置，41座大型中转设施的分类中转改造。

上海垃圾含水率高，《行动计划》明确“一严禁、一鼓励、两分类”：严禁将有害垃圾混入其它垃圾投放，鼓励市民将可回收物单独存放集聚后售卖或交投，日常坚持干、湿垃圾分类。

垃圾源头在千家万户，分类只有全社会动员才能做好。上海市绿化和市容管理局环卫管理处副处长齐玉梅形容，过去十几年垃圾分类如果是“小步走”，而今这项工作开始“大步迈进”。

上海大妈行动起来：绿色账户重鼓励，定时定点养习惯

上海大妈的聪明、精细与靠谱，在垃圾分类中开始体现。

垃圾分类关键在“源头100米”，居民的自觉是成败关键。东姐走访了几个前期试点小区，绿色账户、定时定点等做法让人眼前一亮。来，跟东姐去瞧瞧！

早上8点多，84岁的戚道纶来到小区垃圾投放点，将几袋垃圾分别投入不同颜色垃圾筒。垃圾箱房有四扇大门，黑、棕、蓝、红四色区分开干、湿、可回收和有害垃圾，每扇门上都有卡通标识。倒完垃圾，有志愿者接过戚阿姨的“绿色账户卡”刷卡积分。账户积分会通过网络即时传到后台管理系统，积攒到一定分数可以兑换米面油等奖品。

戚阿姨所在的虹桥路2293号上海警备区第四干休所，今年4月起实施垃圾定时定点分类投放。上午7点半到9点半，下午4点半到7点，分时段开放小区垃圾箱房。专门的清运公司会来分类转驳，对干湿垃圾每天一次、可回收垃圾每周两次清运。受聘的第三方公司则对分类投放、运输成效巡检打分，反馈给环卫管理部门。

小区所在的程家桥街道程桥一村居委会书记董佳艳说，这里住户多为军队离退休干部，74户居民平均年龄高达88岁，聘请家政服务人员较多。居委组织了家政服务员垃圾分类专场培训。为照顾年龄大的居民，宣传页印制字体较大、图文并茂，居委干部手把手、反复上门告知。

戚阿姨对东姐说，垃圾分类并不难，家里备了三四个垃圾筒，出门前就分好了。以前儿子每次来看她，告别时会顺手把垃圾带出去，现在她一定要先自己分好类才放心。

志愿者林竞一周两次参加小区垃圾分类指导和积分服务。一开始，志愿者每到垃圾箱开放时段都会守在垃圾箱旁，帮助居民确认分类。两个月后，志愿者逐渐减少，居民基本都能做到了。

董佳艳很欣慰，对垃圾分类，居民支持率从最初的60%上升到100%，投放准确率从70%上升到99%，垃圾减量率从日均40.2%上升到55.61%。

社区干部解说绿色账户自动积分兑换机的使用方法 田 泓 摄

迎宾三路上的上航新村和高登花园，流动租户高达三成，不少是空乘人员。去年10月启动垃圾定点定时分类投放。年轻人也有烦恼，上班时间不规律，容易错过垃圾箱房开放。

居委会采取“硬约束”，通过党建联建，请租户单位重视垃圾分类，碰到屡教不改的，会通报所在单位。他们发动周边房产中介公司做好租户宣传。对乱扔乱放的垃圾袋，则通过外卖单信息或监控探头等，找到事主友情提醒。

有4位合租的空乘姑娘，经常提着数天积攒的“混合垃圾”投放。经过耐心监督提醒，“屡教不改”的姑娘们，最终成了热心的公益志愿者。

垃圾分类管理还能“救命”呢！一次，社区干部发现一位独居老人两天没出门扔垃圾了。上门一看，老人果然病得起不来，赶忙打电话通知了家人。

程家桥街道办事处主任游雁说，要让居民内心由衷认可，变成“我要分”就好办了。

日本：一个矿泉水瓶要扔三个垃圾筒！垃圾分类是最重要的公共生活

看了上海垃圾分类“先行者”，再东望日本，看看垃圾分类的世界一流水平是怎样操作的。

在不少发达国家，垃圾只分可回收和不可回收两种。日本细致到“令人发指”，分可燃、不可燃、资源垃圾三大类，资源垃圾还分纸张、塑料、玻璃、金属等。日本各地略有差异，有的地方细分到10种以上。上世纪50年代以水银污染闻名的熊本县水俣市，垃圾分类竟达24种！

繁琐的规定如何一以贯之？关键在垃圾投放、收集和运输全程各环节相互配合。不同种类垃圾要按不同日子扔。比如每周有两天集中扔餐厨等可燃垃圾，一天扔纸张等资源垃圾。盛夏，生活垃圾发酵发臭，不到日子也只能放在家中。回收资源垃圾那天，垃圾收集站摆开一列收集箱，分别盛放金属、塑料、玻璃等。比如PE饮料瓶，必须把瓶身标签撕下归入塑料杂项袋，再将瓶盖和瓶身分别扔入不同收集箱。旧纸板箱和报纸要捆好，碎玻璃、灯泡、压缩气罐等危险品则用报纸包好并注明，防止弄伤清洁工人。丢弃旧家具等粗大物件，必须事先通知环卫部门，并支付一定费用。

环卫部门每趟只拉一种垃圾，避免了“混装混运”。

日本：居民就是保洁员，焚烧厂美轮美奂就建在居民区

在日本，最重要的小区公共生活就是学会如何倒垃圾。东姐初抵日本，去区政府办理居留手续时，就收到一本印有日中韩英四种语言的《生活指南》，有专门章节图文并茂教人怎么扔垃圾。

没过几天，一位自称是町委会（居民自治组织）委员的邻居大妈找来，要东姐按规矩参加小区公共垃圾收集站轮流值班，不然就自行向环卫部门申请一套垃圾收集箱放在家门口。

东姐决定参加轮值，第二天就收到了彩色打印的值班表。轮值那天，大妈手把手教记者如何打开垃圾站密码锁，怎么摆放七八个不同用途垃圾箱。为了防止乌鸦和野猫拨弄，要在垃圾箱上盖好网兜。等清扫车收完垃圾，还要用水冲洗垃圾站，把被拒收的垃圾送还原主或带回家，并把值班表送到下次值班的人家。

有几次值班，发现被环卫工人贴上黄标签的拒收垃圾，要么是搞错日期要么分类有误，东姐只能把垃圾带回家等下次再扔。在日本，乱扔垃圾会影响个人品行口碑。

日本多数生活小区没有专职保洁员，垃圾分类主要靠居民自觉。上世纪70年代试行垃圾分类之初，居民们也常常将垃圾混装，再由环卫部门人工分捡，处理成本极高。1975年，静冈县沼津市动员居民自治会会员到垃圾场开展志愿活动，指导居民如何丢弃垃圾。“沼津方式”逐渐推广到日本全国。

垃圾分类也是日本幼儿园必修课。教室摆放着色彩不同的分类垃圾筒，小朋友吃完午餐和点心，会按要求自己分别投放牛奶盒、包装纸等垃圾。