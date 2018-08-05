49岁的王菲为什么比你还有少女感?-瓷感灯泡肌养成攻略

晨报记者 李媛颖 刘 真

纵观最近各大卫视正在热播的综艺节目，《幻乐之城》算是其中的一股清流了。不过新生代演员们还是没能压过王菲的风头，别的不说，她那副几十年如一日的瓷感灯泡肌实在太拉好感。也难怪网友送她外号——“少女菲”。

想要像王菲一样49岁还能活出少女感？养成一副瓷感灯泡肌才是正经事。

一个定义｜瓷感灯泡肌≠白到发光

不论是肤色还是体重，基因决定一切，这也就意味着美白对个人来说存在“天花板”。看看你大臂内侧的肤色，一般来说那就相当于你其他部位肌肤所能达到的白皙高度。

正因为基因对美白的限制，比起一味求白，我们更强调皮肤的光泽感和透亮度，健康、自然、透亮的白皙才是瓷感灯泡肌的终极奥义。

两重防护｜防晒才是你的“终身大事”

UVB负责晒伤，UVA负责晒黑晒老，紫外线中隐藏的这两大肌肤“杀手”每天都在无形中摧毁着你的肌肤防线。想要瓷感灯泡肌？防晒是第一步。

防晒要够“硬”

看女明星们上个综艺节目不惜自毁形象也要“全副武装”，就知道硬防晒多有必要了。阳伞、防晒衣、遮阳帽，不求多，但求够专业。

不论是遮阳伞还是防晒衣，有一个选择标准叫UPF，即紫外线防护系数。UPF40以上才算合格，而优秀的硬防晒产品的UPF值应该达到50+。

防晒要“持续”

光有硬防晒还不够，防晒护肤品同样重要。在选择前先学会看懂两个参数：SPF和PA。

SPF：用来标示对UVB的防晒效果。

PA：用来标示对UVA的防晒效果。

正常情况下，SPF30 PA+(+)足以应付大多数不用长时间直接接触日晒的情况，如果是要进行长时间户外活动尤其水上活动，则最好选择SPF 50+ PA+++的防晒产品。

为了起到最好的防晒效果，普遍建议是在出门前半小时涂一次防晒，临出门前需要再涂一次，而室外活动每2-3小时最好补一次防晒，室内半天补一次即可。

防晒Tips

●只要不进行长时间户外活动，含防晒指数的彩妆品可以替代防晒霜使用，但绝大多数彩妆品的防晒指数不包含PA，这也就意味着它们无法保护肌肤不受到来自UVA的侵害。

●为了防止毛孔堵塞，防晒产品最好按卸妆程序来进行卸除。

●敏感肌更需要防晒，但要注意选择温和低刺激的防晒产品，有时候硬防晒反而效果更好。

内外兼修｜美白是场持久战

无论是由于防晒不到位而造成黑色素沉着，还是因为毛孔出油严重导致肤色暗沉，夏天想要养成自然健康的瓷感灯泡肌，美白工作一定要跟上。

最自然的美都是由内而外，最自然的白也一样。而美白内调的方法无外乎两种——食补和美容保健品。

食补基本上就是选择性地食用含丰富维生素C、类黄酮等抗氧化成分的果蔬，借此中和人体内的自由基，达到“美肤”效果。这种方式温和安全也确实有效，但想要仅凭食补而变白，只能依靠长年累月的调理和积累。

现如今大多数人更愿意选择高效的美容保健品，最受欢迎的有美白丸和葡萄籽片。美白丸中的美白成分多是一种名为半胱氨酸的天然氨基酸，而葡萄籽则含有原花青素(opc)、白藜芦醇、葡萄籽油、维生素等一系列具有极高美肤价值的成分，其中白藜芦醇能有效减少黑色素的合成，起到美白效果。

美白Q&A

单一产品的美白效果再好，也不可能一蹴而就修得瓷感灯泡肌。只有在注重防晒的基础上，规律作息合理饮食，多吃新鲜果蔬，同时适度配合美容保健品，才能养出一副健康、自然、白皙、透亮的肌肤。

每个人对于美白的诉求不尽相同，提亮、淡斑、美白……在选择不同侧重点的美白产品的基础上，你心里也许还有几个疑问。

Q：为什么用了美白产品却看不到改变？

A：用法用量是关键。首先美白并不是“单打独斗”的护肤工作，它需要和补水相辅相成，只有肌肤喝饱水，才能更好地吸收美白成分；其次美白产品不能只在晚间使用，早上可选择低光敏度、强调防护作用的美白产品；最后不要吝啬用量，正常容量的美白精华最好能在1-2个月内用完。

Q：美白和敏感冲突吗？

A：不冲突，但敏感肌对美白产品更挑剔。首先肌肤屏障如果已经出现问题，还是需要避免使用美白产品。待肌肤处于稳定状态后可以选择含天然香桃木叶提取物、维C等从植物中提取的天然美白成分的美白产品，而对像维A酸、水杨酸、酒精等刺激性较大的酸类美白成分则要拒之门外。

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