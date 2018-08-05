人物青浦-青浦有位全能特警 10年铸就钢铁信念

社区晨报记者 侯传婷 殷熠为

在青浦特警支队中，有一名赫赫有名的“黑豹”突击队队长，他叫林峰。从警10年，他始终保持着一颗强烈的事业心，一股雷厉风行的工作作风，会想敢干，恪尽职守，在关键时刻能够拉得出、顶得上、打得赢，冲锋在战斗的第一线。

练就一身本领的全能战士

特警支队实行半军事化的管理模式，队员们都过着“三点一线”的生活。宿舍、操场和食堂是驻地的三点；处置突发事件、防爆和巡逻防控是工作的一线。林峰矫健的身姿和黝黑的皮肤给人一副钢铁般的形象，然而，这背后却是千锤百炼的日夜打磨。5年从军经历，10年从警生涯，更是铸就了他为国为民的坚定信念。身为一名特警队员，林峰坦言，面对防恐、处突局势千变万化的环境，手里没几把刷子不行，武器装备库里工具不多更不行。

体技能训练一直是林峰手里的王牌，连续6年参加特警条线“练兵比武竞赛”，取得优异成绩。林峰口袋里还装着武器装备中的“硬牌”，凯夫拉头盔、防弹衣、警棍、手铐、防割手套、面罩、防火毯等等，林峰每一件都能熟练操作。当有新装备上线，林峰总是带头研究透彻。除了常规装备，林峰还能驾驶与操作防弹突击车，对于国内最为先进的高精度狙击步枪、抛投式侦察机器人、排爆机器人等器械的操作也“游刃有余”，为应对突发事件打下了良好基础。

巡逻处突 利刃出击的打击者

林峰作为“黑豹”突击队队长，带领全体突击队员组成了武装巡逻、反恐处突的尖刀力量。今年以来先后处置了持刀警情45起，打击违法犯罪分子70余人，武装巡逻上千公里。

2017年11月30日晚23时许，接分局指挥中心指令，青浦区城中北路485号有上访男子持刀挥舞，有伤人和自残的可能，接到指令后，林峰带领队员立即赶赴现场，疏散人群后，林峰上前试图劝说男子放弃危险举动，但男子情绪一直比较激动，根本不听劝阻。

青浦特警支队增援力量紧急部署组成人墙保护百姓，同时让林峰在内的几名特警队员伪装成路人准备伺机而动。在与男子谈判时，林峰将手插入裤子口袋中示意队员“准备就绪”。趁男子回头的一瞬间，林峰扑上，立刻将其制服。

据了解，在日常训练中，特警就以小组为单位协同作战，在出任务时，只需要一个眼神，一个手势就能完成交流。林峰告诉记者，“像我所在的这一组，每天吃、住、行都在一块，根据队员的特点分为进攻组和防守组。队友就像是家人，只有默契达到高度融合，才敢把各自的后背信任地交给彼此。”

侠骨柔情 一条心的奉献者

身为特警一心为民，有时难免会忽略对家庭的照顾，林峰老家在江苏无锡，夫妻两地分居长达10年，每月回家4次。10年间，缺席了陪伴父母、孩子的生日等很多重要时刻，林峰心中充满着对家人的亏欠。林峰表示，“他扮演着儿子、丈夫、父亲和特警多个角色，尽可能要平衡好它们之间的关系，既当个好儿子、好丈夫、好父亲，也要做个好特警。”10多年来，工作和家庭往往难以兼顾，在春运和重大安保期间，林峰经常无法回家，他的家人任劳任怨在背后默默支持着他。

“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，林峰作为一名普通党员，一位普通的特警队员，一位奋战在一线的“老兵”，在他身上所展现的远不止这些，他的闪光之处正在于他把个人融入于自己热爱的公安事业，融入党和人民的事业。责任与担当是他的信念，敬业与奉献是他的执着。