街镇新媒体-一周精选（7月30日-8月3日）

张江镇|轨交机场联络线将开建

前不久，上海申铁投资有限公司官网发布了机场联络线选线规划（草案公示），拟在张江科学城设立张江站。继13号线将在年底通行、21号线在张江设立勤政路站的好消息之后，让无数张江科学城人才期待的机场联络线终于来了。

更加便捷的交通线无疑会给奋斗中的张江人更充裕的时间，更佳的出行方式。

（今日张江）川沙镇|2018第二届浦东·川沙国际钢琴艺术节来啦

2018第二届浦东·川沙国际钢琴艺术节开幕式暨纪念我国著名音乐家黄自先生逝世80周年活动于8月4日在川沙新镇举办，本届钢琴艺术节由上海市浦东新区川沙新镇人民政府、美国太平洋音乐家协会与美国耶鲁大学音乐学院联袂在黄自先生的出生地川沙举办，同时举行首届“黄自杯”国际中国钢琴作品作曲大奖赛。

活动诚邀11位国际著名作曲大师和钢琴大师担任大赛评委，所有获奖作品将由NAXOS国际音响公司录制成CD，向全球发行和推广。此次钢琴节将持续至11月9日。

（名镇川沙）菊园街道|故事大王黄震良、说唱名家龚伯康来到菊园

在嘉定，民间曲艺的多彩风华，构成了这座城市的独有韵味。独脚戏、故事、评弹各种传统曲艺深受大家的喜爱。回顾改革开放40年，笑谈我们身边的故事。8月7日，全国故事大王黄震良老师将和说唱名家龚伯康来菊园为大家献上一场精彩的曲艺盛宴。

（菊园有戏）永丰街道|仓桥水晶梨又获一等奖

近日，由上海仓桥水晶梨发展有限公司选送的梨品种早生新水，在全国梨联合育种协作组第五次会议暨优质早熟梨鉴评会中获评一等奖。

2017年6月，仓桥水晶梨基地通过了上海出入境检验检疫局审批，成为沪上第一家被准予梨果出境的基地，并于8月15日成功登陆香港。2018年6月，由中国检疫认证集团上海有限公司审定批准并颁发了G.A.P.良好农业规范认证。

（永丰资讯）

本期整理：丁夏