环保徐汇·田林-智慧小区：带着门禁卡扔垃圾

社区晨报记者 李洁

垃圾分类听起来是一项非常简单的举措，却被不少社区工作者称为“最难的简单工作”。今年，上海新颁布的 《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》，首次提出鼓励居住小区推行“定时定点”投放生活垃圾，但如何能让居民配合此项工作的开展，许多基层工作者对此却是一筹莫展。

近日，有“智慧小区”之称的徐汇区田林十二村充分发挥小区的“智能属性”，通过改造垃圾箱房以及引入新型管理模式，组合出击，巧妙地解决了这一难题。

初战告急，急中生“智”

3月28日，田林十二村正式启动垃圾“定时定点”投放工作。居委一方面通过宣传海报、标语，发放宣传资料等方式，强化居民垃圾分类知识，希望从每一个居民做起，把垃圾分类落地落实。另一方面，逐步撤走85个门洞附近的垃圾桶，在小区内设置了6个分类垃圾厢房和两个临时投放点，每天早上7点至9点，晚上6点至8点各开放两小时。

垃圾“定时定点”投放工作试行阶段，物业保洁、社区志愿者、居委干部三方人员轮流上岗进行“监督”，并就垃圾正确分类进行引导。在大家的“监督下”，多数居民都能自觉地进行分类与投放，可当“新鲜期”一过，“定时定点”却不那么“灵光”了，垃圾厢房外陆续出现零散的垃圾。同时，还有不少居民反映：“每次扔垃圾都需要用手打开垃圾箱盖，太不卫生。”

针对这些问题和现象，居委第一时间召集了相关部门来商讨，就当大家一筹莫展的时候，书记赵国庆的一句话点醒了所有人，“我们十二村作为‘智慧小区’，是否可以采用智能化来改造垃圾厢房呢？”

也正是这一句话，田林十二村的智能垃圾箱“横空出世”。

智能改造，齐心协力显成效

作为智慧小区，田林十二村早在去年就完成了一卡通智能电子门禁系统。结合这样的硬件，大家提出：先拿一个垃圾厢房进行改造，将不锈钢人工投放口换成智能投放口，居民在指定的投放时间必须拿智能卡刷，投放口才会打开。此外，每张智能卡都“绑定”一户居民，在刷卡投放垃圾时，居民的基本信息会传输到居委后台，是谁扔的，一目了然。“根据后台数据，找到那些不守规定的居民也更加快捷，针对他们的问题，志愿者和居委干部再上门沟通与指导。”赵国庆说。

刷卡投放解决了“量”的问题，但没法辨别“质”。如果居民们对某样垃圾的分类不清楚又如何解决呢？这下小区自发组织的志愿者就显得非常重要了。社区志愿者们仍然每天去垃圾厢房值守，指导督促正确分类； 同时还给居民记录绿色账户积分，也算是一份鼓励。

尽管只是将垃圾箱房进行了智能化的改造与提升，但取得的效果令人惊喜。短短几个月时间内，6000余位居民已有九成自觉分类生活垃圾。

柔性管理，积极配合优服务

截至目前，小区内已经有3个垃圾厢房完成了改造，定时投放的时间也根据大家的需求进行了调整。此外，厢房上端安装了雨棚，方便居民雨天扔垃圾； 侧边配备了洗手池，倾倒完垃圾，方便清洗……书记赵国庆说：“用人性化的方式去完成这项工作，居民们才会从根本上改变观念和习惯，意识到分类的重要性，并落在行动上。”

据悉，到今年年底，小区内的6个垃圾厢房将全部完成智能化改造，实现小区垃圾“定时定点”的目标。届时，田林十二村也将成为上海首个既能辨识垃圾投放者身份，又能掌握分类质量的智能小区。