党建闵行·梅陇镇-讲治国理政 习修身立德 10家讲习所亮相梅陇镇

社区晨报记者 黄志强

近日，“梅陇镇新时代基层党建讲习所”揭牌成立，集心村、行西村、曹中村、中庚百联、中环科技园、梅陇二居、晶城邻里中心、益梅小院、南方邻里中心、社区党建服务中心等首批10家梅陇镇新时代基层党建讲习所正式开启“讲习”功能，讲习所的课程菜单也一同发布，需要讲习所课程的党（总）支部可以向社区党建服务中心预约课程。

据悉，这10家“梅陇镇新时代基层党建讲习所”将成为梅陇镇党性教育的排头兵，引领拓展新阵地，推动思政教学资源向区域辐射，延伸至村、社区、楼宇、园区、企业，进一步推进党的创新理论的大众传播。

讲习所，讲治国理政，习修身立德，依托“陇上益友”讲师团，从社区党校十九大宣讲、改革开放四十周年、干部素养培训等基础党课发散至治国理政及社会治理党课，覆盖面也将延伸至社区、企业、以及校园和驻区单位，实现党性教育成体系全盘棋，成为梅陇镇党性教育的新高地。

作为上海首场音频“周四讲习所”创新党课的举办地，梅陇镇党委高度重视党员教育工作，2017年开展了万名党员大轮训工作，通过党委书记开讲党建公开课、基层党代表宣传党建新精神、百姓宣讲团传播党建正能量等多种方式，将党员教育化于心，笃于行。而今，每一个新成立的讲习所都将成为梅陇镇扎根基层、宣讲培训、提升党性的主阵地，成为梅陇镇社区党校的2.0升级版，做实党性教育的分段式全流程，赋予梅陇镇党性教育新内涵。

梅陇镇党委探索具有新时代“讲习所”特色的新模式，通过开设音频党课、线上党课，利用互联网+党建，便于在职党员及高龄党员的党课学习；通过支部微党课将长久以来党员“听党课”模式升级为党员“讲党课”，激发党员学习热情，增强学习成效；通过举行特色组织生活会，将党课与组织生活会更紧密的结合，横向到边纵向到底，进一步实现党员教育全覆盖、党性教育立体式全方位，创新梅陇镇党性教育新模式。