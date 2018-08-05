受普吉翻船事故影响，赴泰中国游客骤减-沪上各大旅行社信息显示，不少游客取消了原本已订好泰国行

晨报记者 李晓明

暑期是中国游客赴泰旅游的高峰期。然而，今年受普吉岛沉船事件影响，大量中国游客开始“抛弃”泰国。据泰国旅游部门统计，仅7月份中国游客赴泰人次就减少超过60万人次。对此，泰国政府正推出一系列措施重塑中国游客的信心。从8月3日起，泰国各大机场增设中国游客专用VIP通道，还计划在下半年推出免签证费措施。

7月份减少超60万人次

中国近几年一直是泰国旅游的最大客源地，数据统计显示，2017去泰国旅游的中国游客将近1000万人次，超过总数的一半。然而，上个月发生的普吉岛沉船事件，酿成了本年度中国游客境外最大的旅行事故，这也给暑期赴泰旅游布下阴霾，越来越多的中国游客放弃了泰国之行。

上海游客张先生告诉记者，本来他们全家计划今年8月下旬去泰国普吉岛度假，早在三个月之前就做好了行程，结果沉船事故发生后，他们经过考虑放弃了去泰国，另外选择了日本。“沉船事件确实有阴影，更重要的是在事故发生后，泰国政府方面的应对和相关言论让我们感觉很气愤，对当地旅游信任度降低。”张先生表示。

实际上，记者从沪上各大旅行社了解到，在普吉岛沉船事件发生之后，今年暑期赴泰游的游客数量就有了明显下降，不少游客取消了原本已经订好的泰国行。来自泰国酒店业协会的数据也显示，仅在7月份，中国游客就取消了在普吉19家酒店预订的约7300间客房，普吉岛芭东海滩的客房预订率已从之前的80%至90%下降到50%。

截至目前，普吉沉船事件的发生导致在7月期间中国游客赴泰旅游人数减少26%，减少约66万人次以及损失370亿泰铢。泰国政府预估今年的泰国旅游业收入将达到3万亿泰铢，其中外国游客支出占泰国旅游业收入的三分之二，本地游客则占三分之一，目前来泰旅游消费水平最高的三个国家仍为中国、俄罗斯以及马来西亚。

泰国多措施吸引中国游客

面对中国游客的下滑，目前泰国政府正在采取一系列措施重塑中国游客信心。包括在码头加强旅游安全措施，在机场开通中国游客专属通道等。

泰国亚洲大众集团董事长、泰国头条新闻社社长郭蕊昨日接受晨报记者采访时说：“为了重塑中国游客对泰国旅游的信心，泰国方面正加强海上安全管理，且计划实行下半年对中国游客免签证费用的措施。”郭蕊表示，为了向中国游客展示调查翻船事件、提高旅游安全管理的决心，泰国旅游警察总署多次前往普吉进行实地考察，检查旅游安全问题和翻船事故调查进展，目前正在对凤凰号邮轮进行打捞，预计8月12日可以打捞完毕，调查清楚原因后将向中国人民进行交代。

郭蕊介绍，今后普吉的24个码头都要有包括泰国海事厅普吉海事局、泰国旅游警察、泰国水警、救生员组织、泰国国家旅游局5个部门的工作人员联合24小时值班，所有出海船只必须符合由这5各部门联合监管下的9项出海签检查，由各部门负责人签字，才可出海。

此外，从8月3日起，泰国在曼谷、普吉、清迈、合艾等旅游城市的各大机场设置了中国游客专属VIP 护照检验通道，使中国游客切实体会到便利。