在建轨交15号线南北纵贯5个区设30座车站，有望2020年底前后建成-吴中路站无柱拱形顶板试验成功

记者 钟 晖

晨报讯 在建轨交15号线近日“双喜临门”。吴中路站站厅无立柱且呈拱形式样，这一独特设计已经试验成功。同时，锦秋路站不遑多让，比原定工期提早36天完成主体结构建设，为后续施工奠定基础。这条贯穿5个行政区的南北交通大动脉，有望2020年年底前后建成。

建设者披露，在上海地铁近几年的新线建设中，15号线吴中路站、上海南站站等难得地设计为站厅无柱的外观特色。经过一系列研究推敲，15号线吴中路站无柱拱形顶板终于试验成功，且采用独特的顶板拱形模样，用“预制+现浇叠合拱壳”+清水混凝土工艺施工。此举或为上海地铁车站首次出现。

“我们试验预制的拱形顶板跨度为19.4米，宽度为2.95米，拱高6.77米，后续将按照方案要求开展相关工作，为吴中路站进行无柱拱形顶板施工打下扎实基础。”施工负责人表示。

同时，15号线的另一座车站——锦秋路站也传来好消息，经过历时434天的施工，随着最后一辆混凝土车离开浇筑现场，该站提前36天完成主体结构封顶，使得后续施工前景看好。紧接着，15号线7标虹梅南路站至景洪路站区间下行线隧道顺利贯通，而朱梅路站至罗秀路站区间上行线盾构已经开始掘进“起步走”，进行全长659.998米的推进。

此外，15号线古北路站的主体结构底板浇筑完成，为接下来车站主体结构施工创造有利条件。该站位于长宁区古北路路中下方，延安西路虹桥路至红宝石路之间，为地下三层岛式站台车站，共设四五个出入口。其中的1号口位于古北路东侧、虹桥路以南地块内，与上海纺织集团疗养院的新建地下车库项目合建。

在建15号线的南部终点站位于闵行，而在更远景的设想中，该线有可能继续南延伸到奉贤。今年早些时候，奉贤区相关负责人透露，年内将力争将15号线南延伸规划方案落地，为奉贤区新增一条地铁线路；目前奉贤区委区政府正在向市里积极争取15号线入奉，得到市委市政府高度重视，市有关领导和相关委办局已多次研究15号线入奉事宜。

轨交15号线设30座车站

轨交15号线，位于市区西部，呈南北贯通之势，途经宝山区、普陀区、长宁区、徐汇区、闵行区5个行政区。起自宝山顾村公园，止于闵行紫竹高新区。线路全长约42.3公里，均为地下站。全线有望2020年年底通车。30座车站的暂用名称为：顾村公园站、锦秋路站、丰翔路站、南大路站、祁安路站、古浪路站、武威东路站、上海西站站、铜川路站、梅岭北路站、大渡河路站、长风公园站、天山路站、古北路站、姚虹路站、吴中路站、桂林路站、桂林公园站、上海南站站、百色路站、罗秀路站、朱梅路站、景洪路站、虹梅南路站、景西路站、曙建路站、双柏路站、元江路站、永德路站、紫竹高新区站。