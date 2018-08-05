开展人文大交流 筑牢金砖合作民意基础

习近平主席在金砖国家领导人约翰内斯堡会晤大范围会议上指出：“金砖五国孕育出各自灿烂文明，彼此交相辉映，人文交流合作大有可为。”从厦门到约翰内斯堡，金砖合作步入第二个“金色十年”。金砖国家人民有着相似的梦想和追求，展望未来十年，以“民心相通”作为人文交流合作的宗旨，广泛开展各领域人文大交流，必将筑牢金砖合作民意基础，不断增进金砖国家人民相互了解和传统友谊。

“与中国结缘，学生们拥有了丰富多彩的人生”

《金砖国家领导人约翰内斯堡宣言》写道：“我们强调金砖合作应该将人民置于中心地位，赞赏金砖国家在体育、青年、电影、文化、教育和旅游等领域交流与合作取得稳步进展。”

这个夏天，深圳北理莫斯科大学即将迎来第二批新生。犹记去年9月，深圳北理莫斯科大学正式开学之际，习近平主席同俄罗斯总统普京分别向学校开学典礼致贺辞。从2013年底莫斯科大学提出在中国境内联合创建大学的建议，而后选定北京理工大学为合作对象，到2014年5月在两国元首共同见证下，双方教育部负责人共同签署合办“中俄大学”的谅解备忘录，再到2017年9月学校正式迎来首批113名新生，这所中俄合作高校从无到有，不仅开创了两国教育合作的先例，也将中俄两国人文交流推向新高度。

作为东西半球最大的发展中国家和金砖机制的重要成员，中国和巴西两国的人文交流与合作不断迈上新台阶，在教育领域尤为显著。今年1月，巴西第一所葡中双语高中若阿金·戈麦斯·德索萨州立高中的44名学生如期毕业。3年前，他们从600多名报考者中被选拔出来，进入双语高中学习。3年来，这所高中成功举办3届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区比赛，组织60多名学生访华交流，开展两次特色足球夏令营。校长索萨表示，“与中国结缘，学生们拥有了丰富多彩的人生”。

对知识的渴求与对世界的向往，是许多非洲青年心底深处的梦想，中国帮助他们梦想成真。2006年中非合作论坛北京峰会上，中国宣布成立中非发展基金。2015年12月，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布，为中非发展基金增资50亿美元。中非发展基金董事长杨宝华对本报记者说：“自成立以来，中非发展基金积极发挥桥梁纽带作用，促进中非两国在青年、教育等人文领域的交流合作。”目前，由该基金发起的“携手中非你我他”主题活动已与11家对非企业联合建立了境内外青年交流基地，为非洲青年未来创业与就业提供空间和土壤。来自布隆迪的留学生桑德琳·恩杜维马纳曾在北京大学学习，现在中非民间商会工作，他说：“中国为许多非洲学生提供了在中国接受高等教育的机会，年轻人的参与将助力非中命运共同体的建设。”

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰对本报记者表示，金砖国家人文交流坚持以人为本，是促进各领域共同发展的包容的发展观。例如，在教育领域，金砖国家大学联盟是一种重要的机制。金砖国家间互相承认学历、职称，促进学生双向流动，有利于成员国间开展联合研究，夯实金砖国家未来友谊与合作的基础。

互通有无，促进文明成果共享

“文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”。回溯历史，人类今天享有的文明果实，是各种文明相互取长补短、交流借鉴的结晶。金砖国家人民以自信而又谦和、自尊而又宽容的胸襟和气度，通过民间交流互通有无，促进文明成果共享。

俄罗斯科学院远东所高级研究员、俄中友协第一副主席库利科娃在接受本报记者采访时说，她非常赞赏习近平主席多次强调的“国之交在于民相亲”。人文交流、民间往来，像黏合剂一样将国家、民众牢牢连接在一起，这既是两国发展友好关系的传统基础，也是推动两国友谊长存的最大动力。近年来，俄中两国接连举办“国家年”“旅游年”“青年交流年”“地方合作交流年”等大型国家级活动，人文活动、民间交流势头更为强劲。库利科娃所在的俄罗斯科学院远东所的“中国厅”常常举办中国文艺演出、介绍中国文学艺术作品、推介中国电影等活动，“本身就是俄中人文交流频繁热烈的见证地之一”。这些活动得到政府支持，民间参与踊跃，效果很好。同时，传统民间往来已进入高层次合作阶段，其中包括开办首所中俄大学、开展艺术领域人才培养、加强影视领域合拍计划等项目。

巴西天主教大学金砖政策中心教授保罗认为，1812年，第一批中国茶农将茶叶带入巴西，两国间文化交流就拉开了帷幕。当前，在金砖机制内的巴中人文交流日趋热络，双方在教育、旅游、媒体、智库等领域合作更加密切。巴西库里蒂巴国际双年展是拉美最具影响力的艺术展之一，去年9月，中国受邀成为主宾国，在专门设立的中国馆里，中国当代艺术作品首次在南美集中呈现。在双年展举行期间，库里蒂巴市政府还在当地的“中国广场”树立起一座大型孔子像，为巴西民众近距离感知中国文化打开了又一扇窗口。

《约翰内斯堡宣言》明确提出建立旅游业工作组的倡议。对此，南非旅游部副部长伊丽莎白·塔贝特表示，金砖合作机制对南非旅游业来说是个良好契机。南非正酝酿放宽对中国游客的签证限制，借金砖领导人会晤之风，启动“十年金砖商业签证”，为长期往来的外交人士、商务人士提供便利。

为金砖整体发展持续提供强劲动力

7月17日，第三次金砖国家运动会在约翰内斯堡开幕，来自五个金砖国家体育代表团的300余名运动员参加了本次赛事。开幕式上，伴随着非洲歌曲《索索洛扎》，运动员们一同走入场地中央，手拉手，心连心，在共舞中欢庆体育盛会的举行。

印中经济文化促进会秘书长萨奇夫对本报记者表示，近两年来，印度电影在中国受到更多关注，多次创造票房奇迹。印中经济文化促进会将与北京第二外国语大学在10月底举办印度电影文化节，为两国电影产业从业者搭建交流平台，促成更多文化节目在两国落地。

狄伯杰说，当前，越来越多的中国书籍在其他金砖国家翻译、传播，他正在协调制定印中经典与当代作品互译备忘录，将中国的四书五经、四大古典名著，以及莫言和贾平凹等当代作家的作品翻译成印地语。

巴西中国研究中心主任罗尼·林斯在接受本报记者采访时表示，在巴中经贸投资领域合作日益提速的同时，人文交流同样成为两国在金砖框架内合作的重要组成部分。对于巴西人来说，接触历史悠久的中国文化是一种很好的体验。

文化交流是促进民心相通的重要途径。加强文明交流互鉴，推动文化领域务实合作，在多元共享的基础上培育金砖价值理念，夯实金砖合作民意基础，是金砖各国共同的愿望。开展全方位友好交流和文化大交流，必将让金砖文化合作成果真正惠及人民，为金砖整体发展持续提供强劲动力。

来源：人民日报