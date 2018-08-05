燃！各军集结：使命不怠 百炼成军

央视网消息：习近平主席号召全军贯彻落实党的十九大精神和新时代党的强军思想，在2018年全军开训动员大会上，他发布训令：全军各级要强化练兵备战鲜明导向，坚定不移把军事训练摆在战略位置、作为中心工作，抓住不放，抓出成效。锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅，坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务。

统帅一声令，全军齐行动。

中国人民武装警察部队

“雪豹突击队”某队分队长刘军：“雪豹突击队是反恐国家队之一，想进入雪豹，必须要经过十一个月的艰苦训练，六轮淘汰。”

日常训练他们从严实训，打击犯罪他们干净利落，雪豹突击队多次承担重大活动安保、反恐、武装警卫等任务。

中国人民解放军海军

海军陆战队“蛟龙突击队”某特战营副营长李烨睿：“我们蛟龙突击队的精神就是：丹心利剑，机智勇敢。”

随船护卫、驱离海盗、解救商船，他们可以从空中到陆地、从海上到水下迅速发起攻击，蛟龙突击队将战斗力书写在大海深处。

中国人民解放军空军

空降兵某部机部六连“黄继光班”班长程强：“三肿三消，才上云霄！空降兵进行地面动作训练的时候，反复肿三次消三次，才能练就一双过硬的铁腿。”

这支“天降神兵”机动能力强，迅捷剽悍。空降兵出现在每一场突发战事、每一个最恶劣战场。

中国人民解放军陆军

陆军某综合训练基地三级军士长郭峰：“不怕吃苦，不怕吃土，不怕吃亏！‘三不怕精神’就是我们坦克兵日常训练、工作的写照。”

突击力强、防护力好，铁甲雄师围绕“打赢”的目标稳步迈进。

中国人民解放军火箭军

火箭军某部高级工程师谭清泉：“我们攻坚克难，确保战略导弹武器发射的时间精确到了秒。”

作为中国战略威慑的核心力量，火箭军是中国大国地位的战略支撑，是维护国家安全的重要基石。

“我一定将我的所学所练，运用到保卫祖国的事业中。”

“再大的危险和困难都要克服，因为我是一名军人。”

“未来有一天，国家需要，我们一定会毫不犹豫地冲锋陷阵。”

“我们是中国人民解放军！”

“请祖国检阅！”

来源：央视网