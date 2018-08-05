【夜话长江 畅所欲言 共谋良策】采访团记者与众多政府部门负责人、业界专家畅谈长江流域绿色发展

夜色朦胧，两岸灯火明灭；江水滔滔，夏风习习。

4日晚，武汉港码头，一艘即将开往九江的客轮上，一场别开生面的主题访谈在热火朝天地举行。

参加这次主题访谈的，有“大江奔流——来自长江经济带的报道”主题采访团的十几位记者，有国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部等部委有关负责同志，有湖南省、湖北省及武汉市的有关负责同志，还有交通、水利、区域经济研究等方面的专家。

紧扣坚持生态优先、绿色发展主题，大家围成一圈，谈见闻，谈感受，谈思考，谈问题，谈对策……夜话长江，畅所欲言。

“一路走来，我一方面感受到长江流域的树更多了，水更清了，生态环境更好了；另外一方面，我也感受到，长江生态环境依然存在着一些问题。”在沿江采访两周后，光明日报记者刘坤深有感触地说。

面对众多政府部门负责人和业界资深专家，记者们频频发问。

“现在河长制在很多地方都已经落地了，效果也不错；但是一旦跨行政区域，很多工作就比较难做。这个问题该怎么解决？”中国青年报记者王林问。

面对记者的提问，生态环境部水环境管理司司长张波直言：“你提的是一个比较棘手的问题。我们建立的河长制，其实就是在行政辖区内形成一个协调机制。跨行政区域怎么办？也要建立权威高效的协调机制。现在云南、贵州、四川围绕赤水河生态保护已经建立了一个协调机制。以后这方面的协调工作还会继续推进。”

“在推动长江经济带发展过程中，必须坚持一盘棋的思想。”国家发展改革委基础产业司副司长周小棋说，“要按照‘山水林田湖草是一个生命共同体’的理念，从源头上提出生态环境修复和保护的整体预案和行动方案，再分类施策，重点突破。”

要开展长江生态环境大普查，为长江母亲河做一次大体检； 要以水污染治理为抓手，倒逼产业转型升级；要按流域形成一套统一的规划、标准、执法体系；要强化节能环保监察，支持建立绿色园区；要优化长江港口功能布局，推进码头整合重组……在座的有关负责同志和专家，结合自己的工作和研究，各抒己见。

把长江经济带建设成为生态更优美、交通更顺畅、经济更协调、市场更统一、机制更科学的黄金经济带，探索出一条生态优先、绿色发展新路子，让沿江老百姓既有更好的生活环境，又有更高的生活质量，是大家的共识和心愿。

主题访谈结束后，与会者余兴未尽；很多人依然聚在一起，讨论如何让长江母亲河焕发生机与活力。（据新华社武汉8月4日电）