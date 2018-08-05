许继慎：功勋卓著的红军将领

↑这是许继慎像。新华社发

新华社合肥8月5日电（记者鲍晓菁）在安徽省六安市裕安区青山乡土门店，坐落着“许继慎将军陵园”。这座占地3000平方米的墓园被青松翠柏环绕，烈日浓荫中更显清幽。地面铺设着凝重洁净的大理石，著名雕刻大师刘开渠雕刻的许继慎半身汉白玉雕像和徐向前同志亲自题写的墓碑，都在表达对这位英年早逝的红军杰出将领的无限惋惜和崇敬。

“鼓轮破巨浪，风送夕阳归。明晨云雾散，昂首看朝晖。国事艰难日，英雄奋起时。光阴如逝水，觉醒不宜迟。”这是青年时代许继慎写的一首诗，饱含着其忧国忧民、奋起报国的远大志向。

许继慎，1901年生，安徽六安人。1921年4月加入中国社会主义青年团，曾任安徽省学生联合会常委兼联络部部长，参与领导爱国学生运动。1924年5月考入黄埔军校第1期，同年转入中国共产党，是该校青年军人联合会骨干。毕业后任排长、连长、学生队队长、团代理党代表，参加了第一、第二次东征。1926年任叶挺独立团第二营营长，参加北伐战争攻打平江、汀泗桥、贺胜桥等战役。8月底，在贺胜桥战役中身负重伤仍依然坚持指挥战斗。之后他升任第二十五师七十三团参谋长。

1927年春，许继慎任第二十四师七十二团长。以汪精卫为首的武汉国民政府叛变革命后，曾以独立师师长的职位作诱饵，妄图策动许继慎叛党，被他断然拒绝。大革命失败后，他在安徽、上海等地从事党的秘密工作。

1930年春，许继慎被党中央派往鄂豫皖苏区，任中国工农红军第一军军长。临行前，他向中央军委书记周恩来表示：此去必为革命为人民同蒋介石国民党反动派决一死战，坚决完成党交给的光荣任务。4月许继慎到达鄂豫皖根据地后，同特委书记郭述申一起迅速开展工作，成立了鄂豫皖边区委员会和红一军前敌委员会。6月中旬，许继慎抓住有利战机，指挥部队大举出击，驰骋在淮河上游、皖西、京汉铁路南段等地，取得一个又一个大捷。1931年1月，红一军和红十五军在商南会合，合编为中国工农红军第四军，许继慎先后任第十一师、第十二师师长。率部取得孝感双桥镇大捷，获鄂豫皖红军首次全歼国民党军1个师的胜利，粉碎了国民党军对鄂豫皖苏区的第一次“围剿”，展现了杰出的军事才能。随后，他兼任鄂豫皖革命军事委员会皖西分会主席。他坚决反对张国焘提出的远离苏区、冒险进攻的错误军事行动方针。在遭非法逮捕后，始终坚持原则，对党赤胆忠心。1931年11月在“肃反”中被诬陷杀害于河南光山新集，年仅30岁。

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