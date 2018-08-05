经济日报连发五文，深度解读当前经济形势

7月31日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

8月1日至5日，经济日报连续五天刊发评论员文章，就如何看待当前经济形势进行及时、权威的解读。五篇文章分别是《以进促稳 以稳应变》《正确引导经济社会发展预期》《唯有攻坚克难方能赢得未来》《办好自己的事 以不变应万变》《应对新挑战 彰显新作为》。一起来看

以进促稳 以稳应变

·做好下半年经济工作，必须突出抓好一个“稳”字，就是要确保经济社会大局的稳定。

·保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，不能因外部环境变化困住我们自己发展进取的手脚，而是要把“稳”和“进”辩证统一起来。

·要紧紧围绕保持经济社会大局稳定这个关键，把以“进”促“稳”、以“稳”应“变”，作为扎实做好下半年经济工作的一个整体，统筹把握。

7月31日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议做出当前经济运行稳中有变的重大判断，强调要抓住主要矛盾，采取针对性强的措施加以解决。党中央这一重要决策部署，为科学把握经济发展大势指明了方向，为各地区各部门在复杂局面下做好下半年经济工作，送上了极为重要的“定心丸”。

应当看到，当前经济运行稳中有变，既受到国内发展面临诸多矛盾相互交织的不利影响，更有外部环境出现明显变化的严重干扰。

做好下半年经济工作，必须突出抓好一个“稳”字，就是要确保经济社会大局的稳定。保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，不能因外部环境变化困住我们自己发展进取的手脚，而是要把“稳”和“进”辩证统一起来。要紧紧围绕保持经济社会大局稳定这个关键，把以“进”促“稳”、以“稳”应“变”，作为扎实做好下半年经济工作的一个整体，统筹把握。

以进促稳，重要一条，就是要加强宏观调控与推进改革开放的统筹协调，在外部环境明显变化的形势下，形成更为精准有效的政策合力。以稳应变，关键是要及时消除各种内在风险隐患，尤其要把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来，协调好各项政策出台时机。(详细)

正确引导经济社会发展预期

·在经济运行稳中有变的新形势下，加强对社会预期的稳定与引导，显得尤为重要。

·改革开放40年积累下来的国民经济综合实力告诉我们，即使面临严重的外部环境干扰，中国经济巨轮仍然具有劈波斩浪、砥砺前行的强大内力。

·虽然外部环境发生明显变化，但正确引导经济社会发展预期的定力却始终不能变。因为，无论是当下还是未来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济巨轮绝不会因为外部环境的改变而偏离正确航向。

当前，经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战。中央政治局会议及时做出重大决策部署，要求做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。做好上述工作，对保持下半年经济持续平稳健康发展和经济社会大局稳定意义重大。

确保经济社会大局稳定，是扎实做好下半年经济工作的重中之重。稳预期与其他各项工作有所不同，尤其是当前外部环境发生明显变化，将会对人们的主观心理产生更为复杂的影响。因此，在经济运行稳中有变的新形势下，如何加强对社会预期的稳定与引导，就显得尤为重要。

就近期而言，稳预期主要是引导人们正确认识当前经济形势，在外部环境发生明显变化的情况下，理性感知我国经济未来走向，并使人们对经济形势的主观反映与经济发展的客观轨迹协调同步、良性互动。因此，科学研判我国经济运行稳中有变的基本态势，是坚定人们对今后经济社会发展预期的重要基础。

当前，我国经济发展总体平稳、稳中向好。经济运行稳中有变的不确定因素主要来自于外部环境的明显变化，尤其是中美贸易摩擦的严重干扰。贸易战没有赢家。但改革开放40年积累下来的国民经济综合实力告诉我们，即使面临严重的外部环境干扰，中国经济巨轮仍然具有劈波斩浪、砥砺前行的强大内力。

虽然外部环境发生明显变化，但正确引导经济社会发展预期的定力却始终不能变。因为，无论是当下还是未来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济巨轮绝不会因为外部环境的改变而偏离正确航向。（详细）

唯有攻坚克难方能赢得未来

·党的十八大以来一直贯穿于治国理政实践中的鲜明问题意识和问题导向，为我们直面现实、攻坚克难，扎实办好自己的事、开辟发展新空间提供了指南和遵循。

·辩证地看，我们正在迎接的挑战、需要化解的风险、必须补齐的短板等问题，解决好了，都能转化为促进事业发展、开辟广阔空间的关键动力。

·谁能更好发现问题、把握问题并且有效解决问题，谁就能赢得发展的先机和主动。

·只有坚持问题导向，矢志攻坚克难，才能更好坚持和发展中国特色社会主义。

中央政治局会议明确指出，当前经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化，并针对这些突出问题和风险挑战作出了一系列精细、务实的工作部署。这是对时局形势了然于胸所作出的重大判断，也充分体现了党的十八大以来一直贯穿于治国理政实践中的鲜明问题意识和问题导向，为我们直面现实、攻坚克难，扎实办好自己的事、开辟发展新空间提供了指南和遵循。

中国特色社会主义进入了新时代。中国在转型与变革中积累起实现民族伟大复兴的强大动能，同时也面临错综复杂的矛盾和前所未有的挑战。辩证地看，我们正在迎接的挑战、需要化解的风险、必须补齐的短板等问题，解决好了，都能转化为促进事业发展、开辟广阔空间的关键动力。实践也已经证明，谁能更好发现问题、把握问题并且有效解决问题，谁就能赢得发展的先机和主动。

我们要解决好“三大攻坚战”等经济社会发展重大问题。我们要解决好全面深化改革的难点问题。我们要解决好推动创新创造的关键问题。我们要切实解决好事关人民群众切身利益问题。

习近平总书记强调，要以更宽广的视野、更长远的眼光来思考和把握国家未来发展面临的一系列重大战略问题。成功经验告诉我们，只有坚持问题导向，矢志攻坚克难，才能更好坚持和发展中国特色社会主义。为此，我们要深刻领会坚持问题导向这一重要思想方法和工作方法的核心要义，以新的精神状态和奋斗姿态将其自觉运用于认识和解决问题的实践。（详细）

办好自己的事 以不变应万变

·应对经济运行的稳中有变，关键是要全面准确理解中央对当前经济形势重大判断的深刻内涵，精心梳理好国内经济发展的“稳”与外部环境的“变”这对矛盾对立统一的关系。

·立足变与没有变，充分发挥社会主义制度优势，集中力量办好自己的事，未雨绸缪、灵活主动，这是我们以不变应万变的重要之策。

·从中央到地方，既要一致对外，又要眼睛向内，全面加强统筹协调，确保形成政策合力。

·宏观上，对可能发生的变化，要做到心中有数，注重政策的前瞻性、灵活性、有效性。微观上，广大企业要处变不惊、坚定信心、从容应对。

面对外部环境发生明显变化，确保实现经济社会发展目标任务，任务繁重而艰巨。综合分析国内外各种因素，如何应对经济运行的稳中有变，关键是要全面准确理解中央对当前经济形势重大判断的深刻内涵，精心梳理好国内经济发展的“稳”与外部环境的“变”这对矛盾对立统一的关系。

要看到，无论外部环境发生何种变化，我国经济社会发展总体平稳、稳中向好的坚实基础没有变；我们积极适应新时代社会主要矛盾变化，推动高质量发展的必然要求没有变；我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位也没有变。立足变与没有变，充分发挥社会主义制度优势，集中力量办好自己的事，未雨绸缪、灵活主动，这是我们以不变应万变的重要之策。

凡事预则立，不预则废。历史上，美国政府为了一己之利迫使他国埋单的行为并不鲜见。当类似的历史现象再次上演，我们在坚定信心和保持战略定力的同时，还要始终坚持底线思维，提前做好应对各种风险和困难的准备。在战略上要全面充分，在战术上要细致精准。从中央到地方，既要一致对外，又要眼睛向内，全面加强统筹协调，确保形成政策合力。

宏观上，对可能发生的变化，要做到心中有数，注重政策的前瞻性、灵活性、有效性。微观上，广大企业要处变不惊、坚定信心、从容应对。各地区各部门作为党中央重大决策部署承上启下的执行者，要立足外部环境之变，着眼国内发展之稳，抓住主要矛盾，加强统筹协调，形成政策合力。这样，在云谲波诡的环境中，经济增长才能不断蓄积新动能，创新发展才能持续增添新动力，我国经济社会发展才能真正立于不败之地。（详细）

应对新挑战 彰显新作为

·前进的道路不可能一帆风顺，新问题新挑战的出现在意料之中，党中央对此早有科学预判。

·有效的应对之策，就是保持战略定力、增强应变能力，既要办好自己的事、走好自己的路，又要对新出现的问题冷静判断、见招拆招，不断增强开拓前进的勇气和力量。

·面对新长征路上的挑战，我们要做好持久战的准备，更要树立胜战的信心，保持战略主动，继续做强自己，以实实在在的发展成果彰显立场、回应质疑，走稳走好自己的路，不让任何障碍牵绊我们的脚步，把中国特色社会主义伟大事业胜利推向前进。

当前经济运行稳中有变的不确定因素主要来自外部环境的明显变化，尤其是中美贸易摩擦的严重干扰。总的看，有党中央的坚强领导，有制度的强大调节能力，有市场的持续抗压能力，只要我们能够统一思想、坚定信心，把中央的既定部署不折不扣地执行下去，就能成功驾驭经济社会发展的方向和大局。

前进的道路不可能一帆风顺，新问题新挑战的出现在意料之中，党中央对此早有科学预判。习近平总书记反复强调攻坚夺隘的前进路上必然要经历各种考验、化解各种风险。有效的应对之策，就是保持战略定力、增强应变能力，既要办好自己的事、走好自己的路，又要对新出现的问题冷静判断、见招拆招，不断增强开拓前进的勇气和力量。

面对当前的新问题新挑战，各地各部门都要把思想和行动统一到党中央关于当前经济形势的分析和判断上来，振奋精神、积极应对、有所作为。

面对新长征路上的挑战，我们要做好持久战的准备，更要树立胜战的信心，保持战略主动，继续做强自己，以实实在在的发展成果彰显立场、回应质疑，走稳走好自己的路，不让任何障碍牵绊我们的脚步，把中国特色社会主义伟大事业胜利推向前进。（详细）

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