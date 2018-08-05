新一轮抗癌药医保准入谈判预计9月底前完成

为了让更多患者顺利用上抗癌药物,一系列政策红利正在逐步落地。记者从国家医疗保障局了解到,国家医保局多措并举加快推进抗癌药降价工作。其中,新一轮抗癌药医保准入谈判工作预计9月底前完成。

据了解,国家医保局已经组织专家通过评审、遴选投票等程序确定了拟进行医保准入谈判的药品范围,目前正在与企业确认谈判意愿,下一步将启动谈判材料准备、专家评估和具体谈判工作。国家医保局有关负责人对新华社记者说,专家提出的拟谈判药品均为治疗血液肿瘤和实体肿瘤所必需的临床价值高、创新性高、病人获益高的药品,覆盖了非小细胞肺癌、结直肠癌、肾细胞癌、黑色素瘤、慢性粒细胞白血病、淋巴癌、多发性骨髓瘤等多个癌种。

今年5月1日起,我国以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降为零。国家医保局有关负责人说,根据税收政策调整,前期国家谈判抗癌药涉及的12家企业,按照国家医保局要求对药品价格进行了重新测算。国家医保局组织财税专家对企业测算结果逐一进行了复核,并与企业就调整后的医保支付标准或挂网采购价格签署了补充协议。下一步,将督促企业按约定向各省份招采部门提交调价申请,尽早实现抗癌药终端价格的降低。

此前,国家有关部门对“天价抗癌药”已有相应举措。据了解,目前绝大多数临床常用、疗效确切的药品都已纳入医保支付范围。特别是2017年医保药品目录准入谈判,又纳入了15个疗效确切但价格较为昂贵的癌症治疗药品,如赫赛汀、美罗华、万珂等,通过谈判降价及医保报销的双重效应,患者个人负担大大减轻。

来源： 新华每日电讯