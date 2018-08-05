大江东：上海金融开放按下“快进键”

由全球最大的保险集团法国安盛集团参股设立的保险公司——工银安盛人寿保险公司新近发起筹建资产管理公司，让他们喜悦的是，这一申请正式批准了。这是允许外资保险公司设立资产管理公司后的第一例。

上投摩根是美国摩根大通旗下摩根资管公司与上海国投联合建立的基金管理公司，成立已有14年。最近，摩根资管已正式提出，要将持股比例提升至51%，以取得控股地位。这一申请也在批复之中。

扩大金融业开放！最近的上海，这成为一大重点和热点。

上海期货交易所交易大厅，因为有了原油期货，交易备加活跃。上期所提供。

按照“尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢”的要求，围绕上海“五个中心”建设，出台了《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》，明确了20项工作任务、100条具体举措。

上海国际金融中心建设是国家战略，金融是上海的城市核心功能。对照人民银行易纲行长宣布的金融业对外开放措施，结合金融中心建设实际，上海形成了扩大金融业对外开放六个方面32条具体措施。同时，上海自贸试验区（浦东新区）和黄浦区分别出台了“扩大金融服务业对外开放25条”和“外滩外资金融12条”。上海会同在沪金融管理部门建立工作机制和工作班子，以项目化方式统筹推进落实。

金融业对外开放项目逐一落地，外资银行纷纷入“沪”

过去的几个月间，在兼顾行业类别、开放内容以及国别地区的基础上，上海筛选出了两批23个对外开放先行先试项目上报国务院和国家金融管理部门。目前，9个项目已落地。

英国韦莱保险经纪公司和怡和保险经纪公司获批扩大经营范围，是全国首先获准扩展经营范围的外资保险经纪机构。过去，他们只能为年收入1.5亿元以上的大企业大客户服务，扩展经营范围后，他们可以服务大企业，也可以中小微企业和个人客户，完全实现了国民待遇。

一大批外资银行也纷纷落户上海。

摩洛哥外贸银行上海分行获批筹建，是申请在华开展业务的第一家摩洛哥银行和第二家非洲银行；台湾国泰世华银行在沪分行转子行获批筹建（国泰世华银行母公司国泰金控是台湾地区最大的金融控股公司），是在沪首家分行转子行的台资法人银行；约旦阿拉伯银行上海分行获批筹建；瑞士联合私人银行和德国太平洋资产管理分别获准参与合格境内有限合伙人试点（QDLP），是上海QDLP试点外汇额度拓展以后第一批获准试点机构，有效地扩大了该项试点工作的范围和影响力。

同时，外资银行的业务范围和深度不断扩大。渣打银行和星展银行获准承销上海地方政府债券，是银保监会发布《关于进一步放宽外资银行市场准入相关事项的通知》后，首批承销政府债券业务的外资银行。

从“沪港通”到“沪伦通”，更聚焦服务“一带一路”，以开放推动金融市场建设

围绕增强全球金融资源配置能力，通过开放进一步提升上海金融市场核心竞争。3月26日，上海原油期货正式上线运营，经过三个月的运营已成为亚洲最大和全球第三原油期货合约，已有来自世界各地的52个全球客户参与。上海能源交易中心完成在香港的注册，未来境外投资者参与境内期货交易将更加便捷。

3月26日，原油期货正式上市。上海期货交易所提供。

上海国际交易所交流合作中心正在核名中，预计三季度挂牌成立。此外，“一带一路”交易所联合会设立相关工作正在有序推进。国际再保险平台二期上线，今后一批境外再保险公司将参与其中。而“沪港通”每日额度已扩大四倍。目前，相关部门正在按照年内开通的时间表准备和推进“沪伦通”工作。上交所A股也有相当的公司已纳入明晟（MSCI）指数，国际投资者可以依据这一指数配比投资中国上市公司。

进一步发挥金融服务“一带一路”建设桥头堡作用。将“引进来”和“走出去”相结合，引资和聚智并举，进一步集聚全球生产要素，服务“一带一路”倡议。今年以来，菲律宾、阿联酋、新加坡等“一带一路”沿线国家和地区在设于上海的银行间债券市场发行共计44.6亿元人民币债券，占同期银行间债券市场“熊猫债”发行量11.8%。目前，又在研究推出交易所“一带一路”债券试点，吸引“一带一路”沿线主权机构、国际组织、相关企业等来沪发行熊猫债，截至6月末，上海已发行“一带一路”债券127.5亿元、“一带一路”资产支持专项计划84.5亿元。中国进出口银行在沪设立的“一带一路”金融研究院也将运转。

构建国际高端对话平台，深化金融开放宣传

一年一度的陆家嘴论坛成为国际金融合作的重要平台。今年，已成功举办第十届陆家嘴论坛（2018）。境外重量级嘉宾踊跃参与，包括来自英国金融行为监管局、伦敦金融城、哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心、阿联酋阿布扎比国际金融中心、香港财库局等政府及金融监管部门领导，诺贝尔经济学奖获得者等知名专家学者，新开发银行、瑞穗金融集团、渣打集团、摩根大通、星展银行、香港交易及结算所、卢森堡证券交易所等国际组织和金融机构、金融市场负责人等。

与会嘉宾普遍表示，本次论坛主题抓住了当前中国经济金融发展的重要问题，具有深刻的现实意义，陆家嘴论坛已成为具有广泛影响力的国际性高端对话平台。

8月下旬，上海市金融部门将与香港、澳门相关部门就深化沪港、沪澳金融交流与合作签署协议。（人民日报中央厨房·大江东工作室 谢卫群）

来源：人民日报中央厨房